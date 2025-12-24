«Айыл Банк» за 11 месяцев выдал кредиты на 5,86 миллиарда сомов по госпрограммам

«Айыл Банк» выступает одним из ключевых финансовых институтов страны, обеспечивающих практическую реализацию государственной экономической политики. Через банк государственные программы доходят до фермеров, предпринимателей, промышленных предприятий и населения, охватывая приоритетные направления развития — от аграрного сектора и малого бизнеса до социальной поддержки и инфраструктуры.

С начала 2025 года по состоянию на 1 декабря в рамках государственных программ «Айыл Банк» профинансировал более 5 тысяч льготных кредитов на общую сумму 5 миллиардов 866 миллионов сомов.

Поддержка сельского хозяйства — основа региональной экономики

Традиционно основной объем государственного финансирования был сосредоточен в аграрном секторе, который остается фундаментом экономики регионов. На развитие сельского хозяйства через «Айыл Банк» направлено свыше 5 миллиардов сомов.

«Финансирование сельского хозяйства – 13»

Крупнейшим инструментом стала программа «Финансирование сельского хозяйства – 13», в рамках которой аграриям было выделено 2,46 миллиарда сомов. Получателями стали более 3,1 тысячи фермеров и хозяйств, инвестировавших средства в:

• растениеводство и животноводство;

• внедрение водосберегающих технологий;

• обновление сельскохозяйственной техники.

Кредитование агропромышленного комплекса (КАПК)

Важную роль в формировании устойчивых производственных цепочек играет государственный проект «Кредитование агропромышленного комплекса» (КАПК). Через «Айыл Банк» объем выдач по данной программе превысил 3,163 миллиарда сомов, финансирование получили более 1 тысячи субъектов, занятых производством и переработкой сельхозпродукции.

Именно этот механизм позволяет поддерживать агроагрегаторов, перерабатывающие предприятия и крупные хозяйства, способствуя интеграции фермеров в рынок, повышению качества продукции и росту добавленной стоимости внутри страны.

Развитие племенного скотоводства: инвестиции в качество

В марте 2025 года распоряжением кабинета министров КР был утвержден новый государственный проект «Развитие племенного скотоводства в Кыргызской Республике» с льготной процентной ставкой 3 процента годовых.

Несмотря на новизну программы, на сегодня через «Айыл Банк» профинансировано 30 субъектов на сумму более 117,15 миллиона сомов. Получателями стали племенные заводы, фермерские хозяйства, импортеры племенного скота, а также специалисты по искусственному осеменению.

Эти инвестиции закладывают основу для долгосрочного роста продуктивности животноводства, стимулируя переход от количественного наращивания поголовья к повышению его качества. Данная программа дает фермерам реальные финансовые инструменты для модернизации отрасли.

Финансирование объединенных товаропроизводителей

Еще одним направлением государственной поддержки, реализуемой через «Айыл Банк», стало финансирование объединенных товаропроизводителей — хозяйственных субъектов, созданных на основе объединения основных средств производства и общих экономических интересов.

По состоянию на 1 декабря было профинансировано 31,7 миллиона сомов под льготную ставку 6 процентов годовых. Эти средства направлены на развитие коллективных форм хозяйствования, которые позволяют: