«Айыл Банк» за 11 месяцев выдал кредиты на 5,86 миллиарда сомов по госпрограммам

«Айыл Банк» выступает одним из ключевых финансовых институтов страны, обеспечивающих практическую реализацию государственной экономической политики. Через банк государственные программы доходят до фермеров, предпринимателей, промышленных предприятий и населения, охватывая приоритетные направления развития — от аграрного сектора и малого бизнеса до социальной поддержки и инфраструктуры.
С начала 2025 года по состоянию на 1 декабря в рамках государственных программ «Айыл Банк» профинансировал более 5 тысяч льготных кредитов на общую сумму 5 миллиардов 866 миллионов сомов.
Поддержка сельского хозяйства — основа региональной экономики
Традиционно основной объем государственного финансирования был сосредоточен в аграрном секторе, который остается фундаментом экономики регионов. На развитие сельского хозяйства через «Айыл Банк» направлено свыше 5 миллиардов сомов.
«Финансирование сельского хозяйства – 13»
Крупнейшим инструментом стала программа «Финансирование сельского хозяйства – 13», в рамках которой аграриям было выделено 2,46 миллиарда сомов. Получателями стали более 3,1 тысячи фермеров и хозяйств, инвестировавших средства в:
• растениеводство и животноводство;
• внедрение водосберегающих технологий;
• обновление сельскохозяйственной техники.
Кредитование агропромышленного комплекса (КАПК)
Важную роль в формировании устойчивых производственных цепочек играет государственный проект «Кредитование агропромышленного комплекса» (КАПК). Через «Айыл Банк» объем выдач по данной программе превысил 3,163 миллиарда сомов, финансирование получили более 1 тысячи субъектов, занятых производством и переработкой сельхозпродукции.
Именно этот механизм позволяет поддерживать агроагрегаторов, перерабатывающие предприятия и крупные хозяйства, способствуя интеграции фермеров в рынок, повышению качества продукции и росту добавленной стоимости внутри страны.
Развитие племенного скотоводства: инвестиции в качество
В марте 2025 года распоряжением кабинета министров КР был утвержден новый государственный проект «Развитие племенного скотоводства в Кыргызской Республике» с льготной процентной ставкой 3 процента годовых.
Несмотря на новизну программы, на сегодня через «Айыл Банк» профинансировано 30 субъектов на сумму более 117,15 миллиона сомов. Получателями стали племенные заводы, фермерские хозяйства, импортеры племенного скота, а также специалисты по искусственному осеменению.
Эти инвестиции закладывают основу для долгосрочного роста продуктивности животноводства, стимулируя переход от количественного наращивания поголовья к повышению его качества. Данная программа дает фермерам реальные финансовые инструменты для модернизации отрасли.
Финансирование объединенных товаропроизводителей
Еще одним направлением государственной поддержки, реализуемой через «Айыл Банк», стало финансирование объединенных товаропроизводителей — хозяйственных субъектов, созданных на основе объединения основных средств производства и общих экономических интересов.
По состоянию на 1 декабря было профинансировано 31,7 миллиона сомов под льготную ставку 6 процентов годовых. Эти средства направлены на развитие коллективных форм хозяйствования, которые позволяют:
- укрупнять производство;
- совместно использовать технику и инфраструктуру;
- выходить на более устойчивые и масштабные рынки сбыта.
Развитие семеноводства и питомниководства
«Айыл Банк» в рамках проекта «Развитие семеноводства и питомниководства в Кыргызской Республике» на 1 декабря профинансировал один проект на сумму 150 тысяч сомов. Несмотря на скромный старт, данное направление имеет высокий потенциал для развития в ближайшие годы.
Социальная поддержка и развитие малого бизнеса
Через «Айыл Банк» государственные программы охватили и социально уязвимые категории населения. В рамках льготного кредитования участников программ социальной помощи «Айыл Банком» было выдано 100 миллионов сомов под 0 процентов годовых. Этой возможностью воспользовались 552 человека, получив стартовый капитал (до 150 тысяч сомов) для запуска небольших предпринимательских инициатив.
Кроме того, 121,02 миллиона сомов было направлено на возвратную финансовую помощь малому и среднему бизнесу, что позволило предпринимателям сохранить и расширить свою деятельность.
Инфраструктура, промышленность и лизинг
Отдельное место в портфеле государственных программ, реализуемых через «Айыл Банк», занимает льготное лизинговое финансирование, направленное на обновление парка техники в инфраструктурных, промышленных и аграрных секторах экономики.
Через «Айыл Банк» реализовывались лизинговые проекты на сумму 265,83 миллиона сомов. Льготное финансирование лизинговых проектов представляет собой систему, при которой карьерная, грузовая, дорожная коммунальная и специальная техника предоставляется в лизинг на 5 лет под 8 процентов годовых. К примеру, 83 единицы техники было передано ООО «Баткен строительство»: 10 самосвалов, 45 миксеров, 2 автовышки, 4 манипулятора, 10 самосвалов, 10 прицепов, 2 самосвала.
В рамках государственной программы льготного финансирования лизинговых проектов по приобретению транспортных средств отечественного производителя ЗАО «ТНК Шумкар» было профинансировано 68 единиц техники на общую сумму 265,8 миллиона сомов. Лизинг предоставлялся по льготной ставке 8 процентов годовых.
Значительный объем поддержки был направлен и в аграрный сектор. В рамках специальной программы лизинга сельскохозяйственной техники аграриям предоставлялись тракторы, зерно- и кормоуборочные комбайны, дождевальные машины, оборудование для капельного орошения, а также оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции. По данной линии было профинансировано 69 единиц техники на сумму 164,5 миллиона сомов по ставке 6 процентов годовых.
Кроме того, в рамках программы «Финансирование сельского хозяйства – 13» через механизмы лизинга было передано 99 единиц техники на сумму 198,5 миллиона сомов по ставке 10 процентов годовых.
В рамках государственной программы «Кредитование агропромышленного комплекса» было профинансировано приобретение 173 единиц техники на общую сумму 520 миллионов сомов по льготной ставке 6 процентов годовых, что позволило поддержать как сельхозтоваропроизводителей, так и предприятия переработки.
Все лизинговые проекты в рамках государственных программ реализуются с обязательным собственным вкладом лизингополучателя в размере 10 процентов, что обеспечивает доступность лизинговых продуктов, а также устойчивость финансирования.
Поддержка отечественного автопрома: программа «Улуттук авто»
В рамках программы «Улуттук авто» «Айыл Банк» профинансировал 276,35 миллиона сомов, что позволило приобрести 141 единицу автомобилей и коммерческого транспорта отечественного производства. Проект направлен на поддержку отечественного автопрома и обновление транспортного парка предприятий и населения страны.
Газификация и энергетическая инфраструктура
В последние годы государство уделяет особое внимание развитию энергетической инфраструктуры и газификации. Через «Айыл Банк» реализуется программа льготного финансирования газификации города Бишкека и Чуйской области.
На 1 декабря «Айыл Банк» профинансировал 80 проектов на сумму почти 10,2 миллиона сомов. Кредиты выдавались под 3 процента годовых и направлялись на приобретение газовых труб, котлов и подключение домовладений к газовым сетям с лимитом до 150 тысяч сомов.
«Айыл Банк» в рамках реализации государственных программ направляет значительные финансовые ресурсы в сельское хозяйство, малый бизнес и инфраструктуру, обеспечивая рост производительности, создание рабочих мест и устойчивое развитие регионов страны.
Важно отметить, что финансирование государственных программ осуществляется за счет собственных средств банка с применением механизмов субсидирования процентных ставок со стороны Министерства финансов Кыргызской Республики, что подчеркивает системную роль «Айыл Банка» как надежного партнера государства в социально-экономическом развитии страны.
