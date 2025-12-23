От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы

В Кыргызстане исламские финансы уже давно перестали быть экзотикой. Сегодня это полноценный и активно развивающийся сегмент банковского рынка, ориентированный на прозрачность, партнерство и реальные активы. Один из наиболее заметных примеров — «исламское окно» ОАО «Айыл Банк», которое за короткий срок прошло путь от идеи до масштабного финансового инструмента, востребованного по всей стране.

От идеи к практике Создание «исламского окна» «Айыл Банка» стало ответом на запрос общества. Более 80 процентов населения Кыргызстана исповедуют ислам, и для многих вопрос соответствия финансовых услуг религиозным принципам имеет принципиальное значение. Именно поэтому банк поставил перед собой цель — предложить клиентам альтернативу традиционным банковским продуктам, основанную на этике, прозрачности и принципах шариата.

Работа велась поэтапно. В 2021 году сформирована рабочая группа по внедрению исламских финансов. Уже 26 октября 2022-го «Айыл Банк» получил лицензию Национального банка на операции по исламским принципам через «исламское окно», а с апреля 2023 года началось практическое предоставление услуг клиентам.

Сегодня «исламское окно» — это не эксперимент, а устойчиво работающая система, представленная в 40 филиалах банка по всей республике.

Продукты, которым доверяют Клиентам «исламского окна» доступен широкий спектр финансовых инструментов. В их числе:

«Мурабаха» — финансирование для потребительских нужд, ипотеки, автотранспорта, агросектора и бизнеса.

Также наряду с другими продуктами реализуются государственные и льготные программы финансирования, основанные на принципах шариата.



«Иджара мунтахийя биттамлик» — исламский лизинг с последующим переходом права собственности.



«Мудараба» — партнерские инвестиционные депозиты.

Каждый из этих продуктов исключает процентный доход и строится на принципах разделения рисков и прибыли. Это особенно важно для клиентов, стремящихся вести финансовые дела в соответствии с исламскими нормами.

2025 год: цифры, которые говорят сами за себя 2025 год стал для «исламского окна» по-настоящему прорывным. С января по 1 декабря портфель исламского финансирования вырос с 1,57 миллиарда до более чем 4,1 миллиарда сомов, то есть увеличился более чем на 2,55 миллиарда.

Особенно впечатляющую динамику показали депозиты «Мудараба». Их объем вырос с символических 51,8 тысячи до 604,3 миллиона сомов. Такой рост в сотни раз говорит о высоком доверии клиентов к партнерской модели инвестирования.

Уверенно развивались и кард-счета, объем которых увеличился почти в шесть раз — с 20,2 миллиона до 118,6 миллиона сомов.

В целом «исламское окно» продемонстрировало рост клиентской базы, расширение продуктовой линейки и устойчивый спрос на исламские финансовые услуги.

Новые продукты и умра как символ доверия Этот год ознаменовался не только ростом показателей, но и активным развитием продуктовой линейки. Депозит «Мудараба» запущен во всех филиалах банка и получил новые специализированные форматы:

«Ардагер-Мудараба» — для пенсионеров;



«Наристе-Мудараба» — детский депозит;



«Ишкер-Мудараба» — для юридических лиц.

Для привлечения инвестиций банк реализовал акционные программы с розыгрышем путевок на умру. Пять клиентов-вкладчиков по «Мудараба» и пять клиентов по продукту «Мурабаха» стали обладателями сертификатов на паломничество. Эти инициативы оказались не просто маркетинговым ходом — они в разы увеличили объем привлеченных средств и усилили интерес к исламским продуктам.

Отдельного внимания заслуживает запуск в июле 2025 года продукта «Иджара мунтахийя биттамлик».

Это исламский лизинг, ориентированный прежде всего на специальную и сельскохозяйственную технику. Механизм прост и прозрачен: банк приобретает актив, сдает его клиенту в аренду, а по завершении срока последний становится собственником. Уже к 1 декабря портфель по «Иджара» составил 73 миллиона сомов, подтвердив успешность нового инструмента.

Исламские финансы на банковском рынке Кыргызстана Совокупная картина развития «исламского окна» ОАО «Айыл Банк» говорит о стабильном и системном росте. «Мурабаха», «Мудараба» и кард-счета демонстрируют уверенную динамику, а появление «Иджара» подтверждает стратегию расширения продуктовой линейки. Банк активно развивает исламские финансы в торговом, сельскохозяйственном, потребительском и ипотечном сегментах, а также в сфере привлечения партнерских инвестиций.

Читайте по теме «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию

На фоне того, что лишь 5 из 23 коммерческих банков Кыргызстана имеют право работать по принципам исламского финансирования, опыт «Айыл Банка» выглядит особенно значимым. Он показывает, что исламская финансовая система — это не только способ удовлетворить религиозные потребности населения, но и мощный инструмент вовлечения бизнеса и граждан в экономические процессы, развития конкуренции и привлечения инвестиций.

«Исламское окно» «Айыл Банка» сегодня — это пример того, как ценности, экономика и современные банковские технологии могут работать в едином, устойчивом формате.

Лицензия НБ КР № 048.