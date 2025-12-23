12:25
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Бизнес

От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы

В Кыргызстане исламские финансы уже давно перестали быть экзотикой. Сегодня это полноценный и активно развивающийся сегмент банковского рынка, ориентированный на прозрачность, партнерство и реальные активы. Один из наиболее заметных примеров — «исламское окно» ОАО «Айыл Банк», которое за короткий срок прошло путь от идеи до масштабного финансового инструмента, востребованного по всей стране.

От идеи к практике

Создание «исламского окна» «Айыл Банка» стало ответом на запрос общества. Более 80 процентов населения Кыргызстана исповедуют ислам, и для многих вопрос соответствия финансовых услуг религиозным принципам имеет принципиальное значение. Именно поэтому банк поставил перед собой цель — предложить клиентам альтернативу традиционным банковским продуктам, основанную на этике, прозрачности и принципах шариата.

Работа велась поэтапно. В 2021 году сформирована рабочая группа по внедрению исламских финансов. Уже 26 октября 2022-го «Айыл Банк» получил лицензию Национального банка на операции по исламским принципам через «исламское окно», а с апреля 2023 года началось практическое предоставление услуг клиентам.

Сегодня «исламское окно» — это не эксперимент, а устойчиво работающая система, представленная в 40 филиалах банка по всей республике.

Продукты, которым доверяют

Клиентам «исламского окна» доступен широкий спектр финансовых инструментов. В их числе:

  • «Мурабаха» — финансирование для потребительских нужд, ипотеки, автотранспорта, агросектора и бизнеса.

  • Также наряду с другими продуктами реализуются государственные и льготные программы финансирования, основанные на принципах шариата.

  • «Иджара мунтахийя биттамлик» — исламский лизинг с последующим переходом права собственности.

  • «Мудараба» — партнерские инвестиционные депозиты.

Каждый из этих продуктов исключает процентный доход и строится на принципах разделения рисков и прибыли. Это особенно важно для клиентов, стремящихся вести финансовые дела в соответствии с исламскими нормами.

2025 год: цифры, которые говорят сами за себя

2025 год стал для «исламского окна» по-настоящему прорывным. С января по 1 декабря портфель исламского финансирования вырос с 1,57 миллиарда до более чем 4,1 миллиарда сомов, то есть увеличился более чем на 2,55 миллиарда.

Особенно впечатляющую динамику показали депозиты «Мудараба». Их объем вырос с символических 51,8 тысячи до 604,3 миллиона сомов. Такой рост в сотни раз говорит о высоком доверии клиентов к партнерской модели инвестирования.

Уверенно развивались и кард-счета, объем которых увеличился почти в шесть раз — с 20,2 миллиона до 118,6 миллиона сомов.

В целом «исламское окно» продемонстрировало рост клиентской базы, расширение продуктовой линейки и устойчивый спрос на исламские финансовые услуги.

Новые продукты и умра как символ доверия

Этот год ознаменовался не только ростом показателей, но и активным развитием продуктовой линейки. Депозит «Мудараба» запущен во всех филиалах банка и получил новые специализированные форматы:

  • «Ардагер-Мудараба» — для пенсионеров;

  • «Наристе-Мудараба» — детский депозит;

  • «Ишкер-Мудараба» — для юридических лиц.

Для привлечения инвестиций банк реализовал акционные программы с розыгрышем путевок на умру. Пять клиентов-вкладчиков по «Мудараба» и пять клиентов по продукту «Мурабаха» стали обладателями сертификатов на паломничество. Эти инициативы оказались не просто маркетинговым ходом — они в разы увеличили объем привлеченных средств и усилили интерес к исламским продуктам.

Отдельного внимания заслуживает запуск в июле 2025 года продукта «Иджара мунтахийя биттамлик».

Это исламский лизинг, ориентированный прежде всего на специальную и сельскохозяйственную технику. Механизм прост и прозрачен: банк приобретает актив, сдает его клиенту в аренду, а по завершении срока последний становится собственником. Уже к 1 декабря портфель по «Иджара» составил 73 миллиона сомов, подтвердив успешность нового инструмента.

Исламские финансы на банковском рынке Кыргызстана

Совокупная картина развития «исламского окна» ОАО «Айыл Банк» говорит о стабильном и системном росте. «Мурабаха», «Мудараба» и кард-счета демонстрируют уверенную динамику, а появление «Иджара» подтверждает стратегию расширения продуктовой линейки. Банк активно развивает исламские финансы в торговом, сельскохозяйственном, потребительском и ипотечном сегментах, а также в сфере привлечения партнерских инвестиций.

Читайте по теме
«Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию

На фоне того, что лишь 5 из 23 коммерческих банков Кыргызстана имеют право работать по принципам исламского финансирования, опыт «Айыл Банка» выглядит особенно значимым. Он показывает, что исламская финансовая система — это не только способ удовлетворить религиозные потребности населения, но и мощный инструмент вовлечения бизнеса и граждан в экономические процессы, развития конкуренции и привлечения инвестиций.

«Исламское окно» «Айыл Банка» сегодня — это пример того, как ценности, экономика и современные банковские технологии могут работать в едином, устойчивом формате.

Лицензия НБ КР № 048.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/355091/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
«Айыл Банк» может проводить операции с драгметаллами других производителей
«Айыл Банк» представил свой первый отчет об устойчивом развитии
ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
«Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее
«Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
«Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
«Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
«Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов
Популярные новости
Old Bishkek: движение по&nbsp;проспекту Чуй открывается в&nbsp;рабочем режиме Old Bishkek: движение по проспекту Чуй открывается в рабочем режиме
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
&minus;80&nbsp;градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии −80 градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии
Бизнес
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
23 декабря, вторник
12:23
Консолидированный бюджет КР на 2026 год планируется свыше 843 миллиардов сомов Консолидированный бюджет КР на 2026 год планируется свы...
12:22
Депутат предлагает увеличить размер пособий для матерей-героинь
12:18
Минтруда: Частные агентства трудоустроили более 17 тысяч граждан за рубежом
12:17
Участок в южной части Бишкека передадут в госсобственность для Погранслужбы
12:01
Для горожан ограничили въезд на территорию мэрии Бишкека