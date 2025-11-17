«Банк Компаньон» завершил смену акционеров и начинает новую фазу роста

«Банк Компаньон» с радостью объявляет об успешном завершении смены акционеров, что знаменует окончание трансформационного инвестиционного цикла и начало нового этапа, ориентированного на укрепление капитала, расширение цифровых возможностей и создание большей ценности для клиентов и партнеров.

Основанный в 2004 году при поддержке Mercy Corps «Компаньон» начал свой путь как микрофинансовая организация и быстро стал одним из ведущих игроков микрофинансового рынка Кыргызстана. В 2015-м к Mercy Corps присоединились FMO — Голландский банк развития предпринимательства и Triodos Investment Management (через фонды Triodos Microfinance Fund и Triodos Fair Share Fund), что позволило банку получить стратегическую поддержку и международный опыт, сыгравшие ключевую роль в его трансформации в универсальный коммерческий банк.

Благодаря этому партнерству «Банк Компаньон» укрепил финансовую устойчивость, расширил клиентскую базу за счет цифровых каналов, диверсифицировал продуктовую линейку и сформировал прочную основу для долгосрочного устойчивого роста. Сегодня он уверенно входит в число восьми крупнейших банков Кыргызской Республики. Следуя своей стратегии, текущие акционеры Mercy Corps, FMO и Triodos Investment Management успешно завершили свой инвестиционный цикл.

С 14 ноября 2025 года 100 процентов акций «Банка Компаньон» приобрела компания Solaris Finance Limited, стратегический партнер ROX Group — диверсифицированного международного конгломерата, представленного в банковской и финансовой сферах, возобновляемой энергетике и недвижимости. Solaris Finance Limited при поддержке ROX Group обеспечит банку более прочную капитализацию для дальнейшего расширения и предоставит доступ к международной банковской экспертизе в корпоративном, МСБ и розничном сегментах.

«Банк Компаньон» также получит преимущества передовых цифровых решений, основанных на опыте одной из самых быстрорастущих цифровых банковских платформ Юго-Восточной Азии, обслуживающей более 6 миллионов клиентов. Это значительно усилит потенциал банка в области цифровой трансформации и внедрения инновационных, ориентированных на клиентов решений.

Объединив глубокое знание местного рынка и сильное присутствие в регионах с глобальной финансовой и технологической экспертизой нового партнера, «Банк Компаньон» продолжит предоставлять надежные и качественные услуги, расширяя спектр высокотехнологичных предложений для частных и корпоративных клиентов по всему Кыргызстану и региону Центральной Азии.

Все банковские услуги продолжают работать в штатном режиме. Действующие договоры сохраняют полную силу, и все обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме. Официальные обновления будут публиковать на сайте банка.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки клиентов по номеру 88 00 (звонок бесплатный с мобильных операторов КР).

«Банк Компаньон» остается приверженным своей миссии — расширять доступ к надежным финансовым услугам, поддерживать сообщества, развивать экономические возможности и предоставлять современные, безопасные и удобные банковские решения по всей стране.

Лицензия НБ КР № 053.