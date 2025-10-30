15:06
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Бизнес

Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило банку BAKAI долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне B/B с прогнозом «Стабильный».

Рейтинг отражает устойчивое положение BAKAI на финансовом рынке Кыргызстана, адекватный уровень капитализации и высокие показатели ликвидности.

По данным S&P, на 31 августа 2025 года активы банка составили 107,3 миллиарда сомов (около $1,23 миллиарда), что позволяет BAKAI занимать четвертое место среди банков страны. Рыночная доля банка составляет 9,2 процента по кредитам и 11,4 процента по депозитам.

Банк активно обслуживает корпоративных клиентов, малый и средний бизнес, а также физических лиц. В последние годы наблюдается рост корпоративного сегмента — BAKAI предлагает пакетные решения для МСП и индивидуальные продукты для крупных предприятий.

S&P отмечает значительный рост прибыльности BAKAI после 2022-го за счет расширения валютных операций и увеличения клиентской базы.

BAKAI активно инвестирует в развитие комплаенс-процессов и AML-систем, обеспечивая прозрачность и соблюдение международных стандартов регулирования.

Аналитики S&P прогнозируют, что в ближайшие 12-18 месяцев BAKAI сохранит стабильные показатели качества активов, достаточный запас капитала и ликвидности.

«Стабильный прогноз отражает нашу уверенность в том, что BAKAI продолжит демонстрировать устойчивое качество активов и консервативное управление рисками, оставаясь значимым игроком банковского сектора Кыргызстана», — говорится в отчете S&P Global Ratings.

BAKAI — один из крупнейших частных банков республики, работающий более 25 лет. Он предлагает комплексные финансовые решения для физических и юридических лиц, включая кредитование, депозитные продукты, дистанционные сервисы и международные переводы.

Лицензия НБ КР № 043.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/349104/
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
«BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI
BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА
Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Оформите ОСАГО и выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и автодетейлинг
Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Популярные новости
&laquo;Тойбосс&raquo; расширяет производство и&nbsp;укрепляет продовольственную безопасность «Тойбосс» расширяет производство и укрепляет продовольственную безопасность
Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества
Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из&nbsp;Кыргызстана Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из Кыргызстана
В&nbsp;Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с&nbsp;программой MBA В Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с программой MBA
Бизнес
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
30 октября, четверг
14:52
С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничник...
14:37
Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
14:33
Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином в Корее. Главные итоги рандеву
14:17
Казахстан возглавил рейтинг самой счастливой страны в Центральной Азии
14:05
Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»