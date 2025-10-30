Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило банку BAKAI долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне B/B с прогнозом «Стабильный».

Рейтинг отражает устойчивое положение BAKAI на финансовом рынке Кыргызстана, адекватный уровень капитализации и высокие показатели ликвидности.

По данным S&P, на 31 августа 2025 года активы банка составили 107,3 миллиарда сомов (около $1,23 миллиарда), что позволяет BAKAI занимать четвертое место среди банков страны. Рыночная доля банка составляет 9,2 процента по кредитам и 11,4 процента по депозитам.

Банк активно обслуживает корпоративных клиентов, малый и средний бизнес, а также физических лиц. В последние годы наблюдается рост корпоративного сегмента — BAKAI предлагает пакетные решения для МСП и индивидуальные продукты для крупных предприятий.

S&P отмечает значительный рост прибыльности BAKAI после 2022-го за счет расширения валютных операций и увеличения клиентской базы.

BAKAI активно инвестирует в развитие комплаенс-процессов и AML-систем, обеспечивая прозрачность и соблюдение международных стандартов регулирования.

Аналитики S&P прогнозируют, что в ближайшие 12-18 месяцев BAKAI сохранит стабильные показатели качества активов, достаточный запас капитала и ликвидности.

«Стабильный прогноз отражает нашу уверенность в том, что BAKAI продолжит демонстрировать устойчивое качество активов и консервативное управление рисками, оставаясь значимым игроком банковского сектора Кыргызстана», — говорится в отчете S&P Global Ratings.

BAKAI — один из крупнейших частных банков республики, работающий более 25 лет. Он предлагает комплексные финансовые решения для физических и юридических лиц, включая кредитование, депозитные продукты, дистанционные сервисы и международные переводы.

Лицензия НБ КР № 043.