Бизнес

«Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду

В целях упрощения и цифровизации процедур оплаты таможенных платежей впервые в Кыргызстане внедрен новый удобный сервис — оплата таможенных услуг по QR-коду от «Элдик Банка».

Теперь клиенты могут быстро и безопасно оплатить все необходимые таможенные сборы без очередей и комиссии. Для этого предусмотрено три удобных способа оплаты:

  • Самостоятельно — сгенерировать QR-код на сайте ГТС www.customs.kg;
  • У сотрудника Таможенной службы — отсканировать готовый QR-код и оплатить с помощью любого мобильного банкинга;
  • В выездной кассе «Элдик Банка» — прямо на территории подразделений ГТС.

Новый сервис обеспечивает прозрачность, скорость и безопасность платежей, полностью исключая необходимость наличных расчетов и бумажных квитанций. Все операции осуществляются через интегрированные цифровые каналы «Элдик Банка», что обеспечивает надежную защиту данных клиентов и передачу информации в таможенную систему в режиме реального времени с последующим распределением средств в бюджет.

Проект реализован в рамках государственной программы по развитию безналичных платежей и цифровизации государственных услуг, а также направлен на повышение удобства для граждан и бизнеса.

«Мы стремимся к тому, чтобы все платежи в Кыргызстане — от коммунальных до государственных — можно было проводить в один клик. Совместно с Государственной таможенной службой при Министерстве финансов мы создали современный инструмент, который экономит время клиентов и делает процесс оплаты максимально простым и прозрачным», — отметил председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев.

Запуск сервиса по оплате таможенных услуг по QR-коду — еще один шаг в развитии цифровых решений, способствующих повышению эффективности и прозрачности государственных сервисов.

Лицензии НБ КР № 033, 033/1.
