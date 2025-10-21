MBANK снизил ставки по онлайн-кредитам для ИП до 18 процентов

Малый и средний бизнес (МСБ) Кыргызстана — это не просто 25 тысяч компаний, это 43,6 процента ВВП страны и генератор налоговых поступлений. Именно на этот ключевой сектор экономики ориентировано новое предложение MBANK, который через свое цифровое решение MBusiness объявил о снижении процентной ставки по онлайн-кредитам для предпринимателей до 18 процентов годовых. Это важный шаг, который может облегчить жизнь тысячам ИП, постоянно сталкивающихся с проблемой «кассовых разрывов» и нехваткой оборотного капитала.

Основная часть: цена денег и скорость решения

Снижение ставки до 18 процентов — это серьезное предложение, учитывая, что эффективная процентная ставка (ЭПС), включающая все расходы, составляет 20,85 процента годовых. Главное преимущество такого кредитования — скорость и доступность, что критически важно для малого бизнеса в Бишкеке и регионах:

Моментальное решение. Ответ по заявке приходит всего за 7 секунд в режиме онлайн.

Минимум бюрократии. Кредит можно оформить без залогов, поручителей и справок, что избавляет предпринимателей от изнурительных походов по инстанциям.

Суммы и сроки. До 200 тысяч сомов перечисляются на счет клиента полностью онлайн. Для более крупных сумм (до 500 тысяч сомов) решение принимается за 7 секунд, но для безопасности банк приглашает заемщика в свое отделение.



Внедрение таких условий — это прямой ответ на потребности рынка, где 96,5 процента всех субъектов МСБ являются малыми предприятиями. Эти средства могут быть направлены на срочную закупку товаров или оплату текущих обязательств, предотвращая остановку бизнес-процессов.

Защита от мошенников и необдуманных решений

Интересным нововведением является период охлаждения после одобрения онлайн-кредита. Это мера защиты клиентов от поспешных действий или возможных мошеннических схем:

для сумм до 100 тысяч сомов — 4 часа на размышление;

для сумм до 200 тысяч сомов — 12 часов на принятие окончательного решения.

Этот период дает предпринимателям время, чтобы полностью убедиться в целесообразности кредита и проверить условия, обеспечивая дополнительное спокойствие.

Заключение: влияние на госбюджет

Поддержка малого бизнеса через доступное финансирование имеет прямое влияние на финансовое благополучие государства. Налоговая служба Кыргызстана констатировала, что в 2024 году единый налог, который платят многие представители МСБ, показал рекордный рост на 8 миллиардов сомов. Таким образом, каждый онлайн-кредит, направленный на поддержку роста, работает и на увеличение налоговой базы страны.



