15:39
USD 87.45
EUR 101.96
RUB 1.11
Бизнес

Пополняйте карту Visa MBANK с зарубежной карты Visa и выигрывайте ценные призы

Если вы живете за границей и совершаете переводы в Кыргызстан, теперь у вас есть возможность не только быстро и удобно отправлять деньги, но и выиграть крутые подарки!

С 15 октября по 15 декабря 2025 года MBANK совместно с Visa проводит акцию «Пополняйте карту Visa MBANK с зарубежной карты Visa и выигрывайте ценные призы».

Как участвовать?

Вы автоматически становитесь участником акции, если:

  • у вас есть карта Visa MBANK;
  • вы прошли полную идентификацию в приложении;
  • вы пополняете карту Visa MBANK с зарубежных карт Visa.

*Пополнение недоступно с карт Visa, эмитированных в Индии.

Комиссия — всего 2 процента от суммы перевода (минимум 100 сомов / 2 USD / 2 EUR). Средства зачисляются напрямую на карту получателя, без очередей и визитов в отделения, и при этом стоимость перевода остается ниже, чем у привычных сервисов.

Чем больше пополнений поступает на вашу карту Visa MBANK c зарубежных карт Visa, тем выше шанс стать победителем!

Что можно выиграть?

Всего предусмотрено два этапа, на каждом из которых будет выбрано три победителя.

  • 1 место — iPhone 17 Pro Max 256 GB.
  • 2 место — часы Garmin Venu 3.
  • 3 место — наушники AirPods Pro 3.

Этапы акции:

  • этап 1: 15 октября — 13 ноября 2025 года;
  • этап 2: 14 ноября — 15 декабря 2025 года.

Определение победителей

Наибольшее количество пополнений = победа!

После подведения итогов с победителями свяжутся специалисты, уведомят о выигрыше и пригласят в офис банка для вручения призов.

Как совершить пополнение?

  1. Откройте приложение MBANK и перейдите в раздел «Платежи».
  2. Выберите «Пополнить счет» → «С карты любого банка мира».
  3. Введите сумму и нажмите «Пополнить».
  4. Укажите данные зарубежной карты Visa: номер карты, ФИО (латиницей), срок действия карты и CVV-код.
  5. Подтвердите операцию с помощью OTP-кода, полученного по SMS.
    Готово — деньги зачислены!

Пополняйте MBANK с зарубежной карты Visa и, возможно, именно вы станете обладателем нового iPhone 17 Pro Max!

Акция проводится ОАО «Мбанк» с 15 октября по 15 декабря 2025 года.

С условиями акции можно подробнее ознакомиться по ссылке ниже:

«Пополни карту Visa Мбанк с иностранных карт Visa через сервис MBANK».

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/347567/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка
Мечты сбываются! Главный приз — квартира: MBANK запускает «Марафон призов»
MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK
200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
MBANK возвращает пенсионерам до 10 процентов кешбэка по карте «Элкарт»
Популярные новости
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; временно ограничат движение автомобилей В международном аэропорту «Манас» временно ограничат движение автомобилей
Фонд &laquo;Ильшат&raquo; построил в&nbsp;Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
Как номер телефона может стать вашим личным брендом Как номер телефона может стать вашим личным брендом
Бизнес
Пополняйте карту Visa MBANK с&nbsp;зарубежной карты Visa и&nbsp;выигрывайте ценные призы Пополняйте карту Visa MBANK с зарубежной карты Visa и выигрывайте ценные призы
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит погасить долги за&nbsp;газ до&nbsp;отопительного сезона «Газпром Кыргызстан» просит погасить долги за газ до отопительного сезона
Криптовалюта теперь в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Криптовалюта теперь в «Мой О!»
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; временно ограничат движение автомобилей В международном аэропорту «Манас» временно ограничат движение автомобилей
17 октября, пятница
15:32
Пополняйте карту Visa MBANK с зарубежной карты Visa и выигрывайте ценные призы Пополняйте карту Visa MBANK с зарубежной карты Visa и в...
15:29
Бишкек готовится к саммиту ШОС и Всемирным играм кочевников
15:00
Рак молочной железы — не приговор. Истории женщин, победивших недуг
14:54
Новую роторную парковку открыли на рынке «Аламедин» в Бишкеке
14:42
В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект