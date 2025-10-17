Если вы живете за границей и совершаете переводы в Кыргызстан, теперь у вас есть возможность не только быстро и удобно отправлять деньги, но и выиграть крутые подарки!
С 15 октября по 15 декабря 2025 года MBANK совместно с Visa проводит акцию «Пополняйте карту Visa MBANK с зарубежной карты Visa и выигрывайте ценные призы».
Как участвовать?
Вы автоматически становитесь участником акции, если:
- у вас есть карта Visa MBANK;
- вы прошли полную идентификацию в приложении;
- вы пополняете карту Visa MBANK с зарубежных карт Visa.
*Пополнение недоступно с карт Visa, эмитированных в Индии.
Комиссия — всего 2 процента от суммы перевода (минимум 100 сомов / 2 USD / 2 EUR). Средства зачисляются напрямую на карту получателя, без очередей и визитов в отделения, и при этом стоимость перевода остается ниже, чем у привычных сервисов.
Чем больше пополнений поступает на вашу карту Visa MBANK c зарубежных карт Visa, тем выше шанс стать победителем!
Что можно выиграть?
Всего предусмотрено два этапа, на каждом из которых будет выбрано три победителя.
- 1 место — iPhone 17 Pro Max 256 GB.
- 2 место — часы Garmin Venu 3.
- 3 место — наушники AirPods Pro 3.
Этапы акции:
- этап 1: 15 октября — 13 ноября 2025 года;
- этап 2: 14 ноября — 15 декабря 2025 года.
Определение победителей
Наибольшее количество пополнений = победа!
После подведения итогов с победителями свяжутся специалисты, уведомят о выигрыше и пригласят в офис банка для вручения призов.
Как совершить пополнение?
- Откройте приложение MBANK и перейдите в раздел «Платежи».
- Выберите «Пополнить счет» → «С карты любого банка мира».
- Введите сумму и нажмите «Пополнить».
- Укажите данные зарубежной карты Visa: номер карты, ФИО (латиницей), срок действия карты и CVV-код.
- Подтвердите операцию с помощью OTP-кода, полученного по SMS.
Готово — деньги зачислены!
Пополняйте MBANK с зарубежной карты Visa и, возможно, именно вы станете обладателем нового iPhone 17 Pro Max!
Акция проводится ОАО «Мбанк» с 15 октября по 15 декабря 2025 года.
С условиями акции можно подробнее ознакомиться по ссылке ниже:
«Пополни карту Visa Мбанк с иностранных карт Visa через сервис MBANK».
MBANK — первый цифровой!
Лицензия № 014 НБ КР.