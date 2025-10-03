«Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe

В честь Международного дня пожилых людей ОАО «Айыл Банк» организовал праздник для жителей социального учреждения «Боорукердик» мэрии города Ош.

Для пожилых жителей организовали теплое мероприятие с концертом, подарками и обновленной мебелью. «Айыл Банк» выделил 500 тысяч сомов на благотворительность, благодаря чему в интернате появились новые шкафы, диваны и 30 кроватей с ортопедическими матрасами, которые сделали жизнь жителей более комфортной и уютной.

Жители учреждения выразили благодарность банку за внимание и заботу, отметив, что такие шаги делают их повседневную жизнь теплее и комфортнее.

«Когда мы приехали в дом престарелых, то увидели, что самым большим запросом здесь были именно удобные кровати и мебель. Поэтому мы постарались помочь по максимуму: передали 30 новых кроватей с ортопедическими матрасами и 10 шкафов для удобства жителей. Нам хотелось, чтобы каждый человек здесь почувствовал домашний уют, а не просто стены учреждения», — отметил заместитель председателя правления Эрмек Бакасов.

«Айыл Банк» и в дальнейшем планирует реализовывать проекты, направленные на поддержку пожилых людей и развитие социальных инициатив в Кыргызстане.

