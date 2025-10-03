«Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ

В преддверии отопительного сезона ОсОО «Газпром Кыргызстан» обращается к абонентам с настоятельной просьбой в кратчайшие сроки оплатить задолженность за потребленный природный газ, а также впредь своевременно производить оплату текущих начислений в полном объеме.
Особое внимание — абонентам с «умными» (электронными) счетчиками. В случае отключения подачи газа за долги повторное подключение производится только специалистом компании на месте — в целях соблюдения норм безопасности.
Срок подключения газа после выезда специалиста — до 3 рабочих дней с момента подачи заявки. Чтобы избежать ожидания в очереди и возможных неудобств в начале отопительного сезона, рекомендуем не откладывать подачу заявки на подключение.
Как проверить задолженность за газ:
- по квитанции за природный газ;
- через мобильное приложение «Газпром Кыргызстан»;
- в личном кабинете на сайте gazprom.kg;
- по телефону справочной службы 4444 (бесплатно с мобильного).
Способы оплаты долга
Оплатить задолженность можно в филиалах компании, а также через платежные системы «МБанк», «Оной» и «Бакай Банк»:
- Бишкекгаз — ул. Горького, 22. «Бакай Банк», «МБанк», «Оной»;
- Жалалабатгаз — просп. Байзакова, 2. «МБанк», «Оной»;
- Ошгаз — ул. Ленина, 146. МБанк, «Оной»;
- Кантская ЭГС — г. Кант, ул. Маликова, 6. «МБанк», «Оной»;
- Кара-Балтинская ЭГС — г. Кара-Балта, ул. Садовая, 112. «МБанк», «Оной»;
- Ленинская ЭГС — с. Ленинское, ул. Алматинская, 248. «МБанк»;
- Сокулукская ЭГС — г. Шопоков, ул. Ленина, 11. «МБанк», «Оной»;
- Токмокская ЭГС — г. Токмак, ул. Максима Горького, 1. «МБанк».