17:28
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.07
Бизнес

«Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ

В преддверии отопительного сезона ОсОО «Газпром Кыргызстан» обращается к абонентам с настоятельной просьбой в кратчайшие сроки оплатить задолженность за потребленный природный газ, а также впредь своевременно производить оплату текущих начислений в полном объеме.

Особое внимание — абонентам с «умными» (электронными) счетчиками. В случае отключения подачи газа за долги повторное подключение производится только специалистом компании на месте — в целях соблюдения норм безопасности.

Срок подключения газа после выезда специалиста — до 3 рабочих дней с момента подачи заявки. Чтобы избежать ожидания в очереди и возможных неудобств в начале отопительного сезона, рекомендуем не откладывать подачу заявки на подключение.

 Как проверить задолженность за газ:

  • по квитанции за природный газ;
  • через мобильное приложение «Газпром Кыргызстан»;
  • в личном кабинете на сайте gazprom.kg;
  • по телефону справочной службы 4444 (бесплатно с мобильного).

Способы оплаты долга

Оплатить задолженность можно в филиалах компании, а также через платежные системы «МБанк», «Оной» и «Бакай Банк»:

  • Бишкекгаз — ул. Горького, 22. «Бакай Банк», «МБанк», «Оной»;
  • Жалалабатгаз — просп. Байзакова, 2. «МБанк», «Оной»;
  • Ошгаз — ул. Ленина, 146. МБанк, «Оной»;
  • Кантская ЭГС — г. Кант, ул. Маликова, 6. «МБанк», «Оной»;
  • Кара-Балтинская ЭГС — г. Кара-Балта, ул. Садовая, 112. «МБанк», «Оной»;
  • Ленинская ЭГС — с. Ленинское, ул. Алматинская, 248. «МБанк»;
  • Сокулукская ЭГС — г. Шопоков, ул. Ленина, 11. «МБанк», «Оной»;
  • Токмокская ЭГС — г. Токмак, ул. Максима Горького, 1. «МБанк».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/345917/
просмотров: 343
Версия для печати
Материалы по теме
Газификация «под ключ» стала еще выгоднее
График работы центров обслуживания «Газпром Кыргызстан» на майские праздники
Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
В Новопокровке к газу уже подключились 2 тысячи домов
Группа компаний «Газпром» перевела в бюджет КР 7,4 миллиарда сомов за 2024 год
«Газпром» планирует повысить цены на газ для россиян
От пика Ленина до Ама-Даблама: сложный и интересный путь молодежной сборной КР
В Бишкеке завершился фестиваль «Факел». Среди лауреатов и кыргызстанцы
В Бишкеке проходит фестиваль художественной самодеятельности «Факел»
Комментарий службы «Бишкекгаз» в связи с поступающими заявлениями горожан
Популярные новости
Kia Sonet без первоначального взноса и&nbsp;первые три месяца&nbsp;&mdash; 0&nbsp;сомов Kia Sonet без первоначального взноса и первые три месяца — 0 сомов
В&nbsp;Токмаке откроют индустриальный парк и&nbsp;начнут производство автомобиля Muras В Токмаке откроют индустриальный парк и начнут производство автомобиля Muras
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
Мечты сбываются! Главный приз&nbsp;&mdash; квартира: MBANK запускает &laquo;Марафон призов&raquo; Мечты сбываются! Главный приз — квартира: MBANK запускает «Марафон призов»
Бизнес
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
Кыргызстан вдохновил Шеридана Брасса: артист снял здесь новый клип Кыргызстан вдохновил Шеридана Брасса: артист снял здесь новый клип
3 октября, пятница
17:27
В Бишкеке обновляют тротуары на улице Московской В Бишкеке обновляют тротуары на улице Московской
17:02
Попытки кибератак во время выборов всегда есть — представитель ЦИК
16:50
Комплекс «Торт-Гуль ПМК» в Баткене вернули в собственность государства
16:46
В октябре начнется рассмотрение дела экс-главы «Кыргызиндустрии» в суде
16:43
Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно