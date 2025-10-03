«Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ

В преддверии отопительного сезона ОсОО «Газпром Кыргызстан» обращается к абонентам с настоятельной просьбой в кратчайшие сроки оплатить задолженность за потребленный природный газ, а также впредь своевременно производить оплату текущих начислений в полном объеме.

Особое внимание — абонентам с «умными» (электронными) счетчиками. В случае отключения подачи газа за долги повторное подключение производится только специалистом компании на месте — в целях соблюдения норм безопасности.

Срок подключения газа после выезда специалиста — до 3 рабочих дней с момента подачи заявки. Чтобы избежать ожидания в очереди и возможных неудобств в начале отопительного сезона, рекомендуем не откладывать подачу заявки на подключение.

Как проверить задолженность за газ:

по квитанции за природный газ;

через мобильное приложение «Газпром Кыргызстан» ;

; в личном кабинете на сайте gazprom.kg;

gazprom.kg; по телефону справочной службы 4444 (бесплатно с мобильного).

Способы оплаты долга

Оплатить задолженность можно в филиалах компании, а также через платежные системы «МБанк», «Оной» и «Бакай Банк»: