Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена

Готовы совершать покупки на любимом рынке и экономить? Отличная новость!

MKassa и MBonus продлевают акцию для всех, кто ценит выгоду. Получайте кешбэк 10 процентов бонусами с каждой покупки на рынке «Орто-Сай»!

Как покупать с выгодой? Все просто:

приходите на рынок «Орто-Сай»;

выберите товары и запросите у продавца QR MKassa;

оплачивайте покупку через QR-код MBANK.

Если продавец еще не подключен к MKassa, попросите его это сделать! Так вы получите свою выгоду, а он — довольного клиента.

Подключиться к MKassa.

И все! Кешбэк в размере 10 процентов от суммы покупки автоматически зачислится на ваш бонусный счет. Не нужно никаких регистраций, никаких дополнительных действий. Бонусы начисляются сразу. Выгода очевидна.

Важно: чтобы получить вознаграждение, нужно обязательно провести оплату по QR-коду MKassa.

Рынок «Орто-Сай» — это не только место для выгодных покупок, но и особая атмосфера. А с бонусами от MBonus ваши покупки станут еще приятнее.

Не упустите свой шанс, акция продлена!

Кешбэк — до 1 тысячи бонусов в месяц.

MBANK — Первый цифровой.

Лицензия № 014 НБ КР.