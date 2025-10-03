15:54
Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена

Готовы совершать покупки на любимом рынке и экономить? Отличная новость!

MKassa и MBonus продлевают акцию для всех, кто ценит выгоду. Получайте кешбэк 10 процентов бонусами с каждой покупки на рынке «Орто-Сай»!

Как покупать с выгодой? Все просто:

  • приходите на рынок «Орто-Сай»;
  • выберите товары и запросите у продавца QR MKassa;
  • оплачивайте покупку через QR-код MBANK.

Если продавец еще не подключен к MKassa, попросите его это сделать! Так вы получите свою выгоду, а он — довольного клиента. 

Подключиться к MKassa.

И все! Кешбэк в размере 10 процентов от суммы покупки автоматически зачислится на ваш бонусный счет. Не нужно никаких регистраций, никаких дополнительных действий. Бонусы начисляются сразу. Выгода очевидна.

Важно: чтобы получить вознаграждение, нужно обязательно провести оплату по QR-коду MKassa.

Рынок «Орто-Сай» — это не только место для выгодных покупок, но и особая атмосфера. А с бонусами от MBonus ваши покупки станут еще приятнее.

Не упустите свой шанс, акция продлена!

Кешбэк — до 1 тысячи бонусов в месяц.

MBANK — Первый цифровой.

Лицензия № 014 НБ КР.
