СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка

MBANK делает первый шаг вашего ребенка в мир финансов еще более выгодным! Откройте детскую карту MJunior от MBANK, и ваш ребенок получит бонус — целых 500 сомов на карту, а также кешбэк до 50 процентов на покупки!

Бонусы карты MJunior:

  • супер-бонус 500 сомов на счет после активации карты;

  • кешбэк 50 процентов при покупке билетов на сайте Ticket.kg;

  • кешбэк 5 процентов на все покупки по карте в pos-терминалах и онлайн.

Акция по начислению бонуса 500 сомов действует до 31 октября 2025 года.

Как оформить карту MBANK Junior онлайн?

Оформить карту может родитель в приложении MBANK:

  1. Откройте приложение MBANK и на главной странице перейдите в сервис MBANK Junior.

  2. Выберите «Добавить ребенка» и пройдите простую процедуру регистрации.

  3. Вы можете заказать карту с доставкой на дом, забрать ее самостоятельно в картоматах по всей стране или обратиться за помощью в ближайшее отделение MBANK.

Карту можно открыть детям с 7 до 16 лет.

MJunior — преимущества для детей и родителей

Для детей:

  • знакомство с финансами и обучение обращению с деньгами;

  • понимание, как пользоваться картой и контролировать расходы;

  • возможность копить на мечты с помощью копилки и получать награды за выполненные задания.

Для родителей:

Удобный и безопасный контроль трат ребенка в реальном времени и установка лимитов через «родительский кабинет» в MBANK.

Условия обновленной акции:

  • размер бонуса — 500 сомов за каждую новую карту (Instant или именную);

  • начисление бонуса происходит автоматически в течение дня после активации карты;

  • максимальное количество бонусов для одного клиента (родителя или опекуна) — не более 1 тысячи сомов (за две карты);

  • начисление производится только после активации карты;

  • бонус не начисляется при повторном открытии карты после ее закрытия;

  • кешбэк начисляется один раз в начале каждого месяца: минимальное начисление — от 100 сомов, максимальное — до 1 тысячи сомов.

Получите 500 сомов для ребенка! Оформите MJunior прямо сейчас.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014/1 НБ КР.
