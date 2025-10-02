СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка

MBANK делает первый шаг вашего ребенка в мир финансов еще более выгодным! Откройте детскую карту MJunior от MBANK, и ваш ребенок получит бонус — целых 500 сомов на карту, а также кешбэк до 50 процентов на покупки!
Бонусы карты MJunior:
-
супер-бонус 500 сомов на счет после активации карты;
-
кешбэк 50 процентов при покупке билетов на сайте Ticket.kg;
-
кешбэк 5 процентов на все покупки по карте в pos-терминалах и онлайн.
Акция по начислению бонуса 500 сомов действует до 31 октября 2025 года.
Как оформить карту MBANK Junior онлайн?
Оформить карту может родитель в приложении MBANK:
-
Откройте приложение MBANK и на главной странице перейдите в сервис MBANK Junior.
-
Выберите «Добавить ребенка» и пройдите простую процедуру регистрации.
-
Вы можете заказать карту с доставкой на дом, забрать ее самостоятельно в картоматах по всей стране или обратиться за помощью в ближайшее отделение MBANK.
Карту можно открыть детям с 7 до 16 лет.
MJunior — преимущества для детей и родителей
Для детей:
-
знакомство с финансами и обучение обращению с деньгами;
-
понимание, как пользоваться картой и контролировать расходы;
-
возможность копить на мечты с помощью копилки и получать награды за выполненные задания.
Для родителей:
Удобный и безопасный контроль трат ребенка в реальном времени и установка лимитов через «родительский кабинет» в MBANK.
Условия обновленной акции:
-
размер бонуса — 500 сомов за каждую новую карту (Instant или именную);
-
начисление бонуса происходит автоматически в течение дня после активации карты;
-
максимальное количество бонусов для одного клиента (родителя или опекуна) — не более 1 тысячи сомов (за две карты);
-
начисление производится только после активации карты;
-
бонус не начисляется при повторном открытии карты после ее закрытия;
-
кешбэк начисляется один раз в начале каждого месяца: минимальное начисление — от 100 сомов, максимальное — до 1 тысячи сомов.
Получите 500 сомов для ребенка! Оформите MJunior прямо сейчас.
MBANK — первый цифровой!
Лицензия № 014/1 НБ КР.