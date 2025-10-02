11:37
Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок

Самые красивые закаты, фермы по выращиванию жемчуга, длиннейшая в мире канатная дорога над морем и многое другое — это остров Фукуок во Вьетнаме.

И все это можно увидеть в путешествии на двоих, приняв участие в совместной акции «Банка Компаньон» и ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» — «Элкарт+ Компаньон = Подарки», которая проходит с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

В акции могут принять участие держатели карт «Элкарт+» — как резиденты, так и нерезиденты Кыргызской Республики старше 16 лет. Минимальная сумма одной оплаты — 200 сомов.

Что предусмотрено в акции:

начисление 1 тысячи сомов на карту за платеж, который стал тысячным с момента начала акции;
• по итогам каждого месяца определяются участники, для которых предусмотрены планшет, смартфон и фитнес-браслет;
• в финале акции — поездка на двоих во Вьетнам на остров Фукуок, Apple iPhone 16 Pro Max и гейминг-станция.

Победителями станут те, кто совершит наибольший объем платежей картой «Элкарт+» за время проведения акции.
Оплачивайте покупки картой «Элкарт+» или QR-кодом с баланса карты «Элкарт+» через приложение «Компаньон» и становитесь участником акции!

Полные правила акции и порядок определения участников доступны по ссылке www.kompanion.kg.

Контакт-центр: 88 00 (звонок бесплатный с мобильных), WhatsApp 0 770 33 88 00.
