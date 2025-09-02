10:23
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Бизнес

KICB объявляет о старте акции на миллион сомов

KICB объявляет о начале акции «Ссылка на успех». И каждый кыргызстанец, скачавший или пользующийся мобильным приложением KICB, становится претендентом на получение приза в 1 миллион сомов!

Для участия в акции просто скачивайте мобильное приложение KICB, делитесь своей реферальной ссылкой с друзьями, членами семьи или знакомыми и получайте бонусы за каждого вновь скачавшего приложение, а также становитесь обладателями призов.

Каждый месяц самые активные участники акции могут выиграть по 50 тысяч сомов, ну а победители — 1 миллион по результатам всей акции.

Каждый скачавший мобильное приложение по реферальной ссылке друга получит 50 сомов и тоже становится участником акции «Ссылка на успех».

Как установить мобильное приложение KICB? Просто. Сканируйте QR, скачивайте мобильное приложение и пройдите идентификацию. Также можно установить мобильное приложение в любом отделении KICB.

Если вы активный пользователь и совершаете оплату посредством платежных карт и мобильного приложения KICB, то вы также становитесь претендентом на второй главный приз акции в 1 миллион сомов.

Скачивайте мобильное приложение KICB и выигрывайте призы вместе с друзьями и близкими. Срок проведения акции — с 1 сентября по 30 ноября 2025 года. Более подробно об условиях здесь.

KICB — надежный банк!

Лицензия НБ КР № 046.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/341536/
просмотров: 491
Версия для печати
Материалы по теме
KICB приглашает студентов принять участие в конкурсе на стипендию Кванг Янг Чой
KICB объявляет акцию «Легкие переводы — яркий отдых!»
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
KICB стал первым в Кыргызстане банком-партнером Emirates NBD в ОАЭ
KICB получил кредит для финансирования зеленой экономики в Кыргызстане
KICB стал партнером международного форума Central Asia Startup Cup (CASC)
KICB поддерживает участие женщин в цифровой экономике
Весенний сезон: как KICB помогает аграриям
KICB поддерживает женщин-предпринимателей
KICB с партнерами высадили 1 тысячу 800 саженцев
Популярные новости
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
2 сентября, вторник
10:22
Незаконную пристройку к кафе «Пили Швили» демонтировала мэрия Бишкека Незаконную пристройку к кафе «Пили Швили» демонтировала...
10:20
В Бишкеке изменена схема движения маршрута № 1
10:17
Конкурс для инвесторов на землях госкомпаний больше не требуется
10:12
Дастан Бекешев озвучил предложения к законопроекту о реновации
10:05
«Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold