KICB объявляет о старте акции на миллион сомов

KICB объявляет о начале акции «Ссылка на успех». И каждый кыргызстанец, скачавший или пользующийся мобильным приложением KICB, становится претендентом на получение приза в 1 миллион сомов!

Для участия в акции просто скачивайте мобильное приложение KICB, делитесь своей реферальной ссылкой с друзьями, членами семьи или знакомыми и получайте бонусы за каждого вновь скачавшего приложение, а также становитесь обладателями призов.

Каждый месяц самые активные участники акции могут выиграть по 50 тысяч сомов, ну а победители — 1 миллион по результатам всей акции.

Каждый скачавший мобильное приложение по реферальной ссылке друга получит 50 сомов и тоже становится участником акции «Ссылка на успех».

Как установить мобильное приложение KICB? Просто. Сканируйте QR, скачивайте мобильное приложение и пройдите идентификацию. Также можно установить мобильное приложение в любом отделении KICB.

Если вы активный пользователь и совершаете оплату посредством платежных карт и мобильного приложения KICB, то вы также становитесь претендентом на второй главный приз акции в

1 миллион сомов.

Скачивайте мобильное приложение KICB и выигрывайте призы вместе с друзьями и близкими. Срок проведения акции — с 1 сентября по 30 ноября 2025 года. Более подробно об условиях здесь.

KICB — надежный банк!

Лицензия НБ КР № 046.