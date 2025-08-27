12:21
Бизнес

Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank

ОАО «Айыл Банк» запустило новое мобильное приложение ABank — современный сервис, который позволяет управлять финансами просто, быстро и безопасно. Сегодня смартфон стал центром нашей жизни, и теперь банк всегда под рукой: от оплаты коммунальных услуг до международных переводов.

ABank открывает для клиентов новые возможности. Регистрация и идентификация проходят полностью онлайн, без визита в отделение.

Управление счетами, картами и кредитами стало проще: можно подать заявку на онлайн-кредит, отслеживать статус и даже отменить ее до зачисления средств. Все основные операции доступны прямо со смартфона — денежные переводы внутри банка и в другие банки Кыргызстана, международные переводы через SWIFT, оплата услуг, в том числе по QR-коду. Здесь же доступны справки и выписки, онлайн-оформление ОСАГО, сервисы CarCheck и «Мои штрафы».

Приложение создано так, чтобы пользоваться им было удобно в любом возрасте. Простой интерфейс, круглосуточный доступ и быстрая обработка операций делают работу с финансами комфортной. Вход по Face ID или отпечатку пальца обеспечивает высокий уровень безопасности, а возможность изменять PIN-код и личные данные прямо в приложении дает клиентам дополнительное чувство контроля.

Приложение доступно для пользователей iOS и Android и будет регулярно обновляться, чтобы отвечать новым запросам клиентов.

Приложение «ABank» доступно для бесплатного скачивания в App Store и Play Market.

ABank — твой ритм, твои правила!

Лицензия НБ КР № 048.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/341152/
