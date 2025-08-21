MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей

Родителям больше не нужно тратить часы в банках или стоять в длинных очередях, чтобы оплатить питание, ремонт или родительский взнос в детском саду. Теперь все это можно сделать за пару кликов в приложении MegaPay — быстро, удобно и, главное, без комиссии.

До 1 октября 2025 года действует акция, благодаря которой жители Бишкека, Оша, Баткена, Джалал-Абада и ряда южных районов могут переводить платежи в государственные детские сады без лишних расходов.

Как это работает?

В приложении MegaPay зайдите в раздел «Оплата» → «Образование» → «Детские сады». Выберите нужный район и услугу (питание, ремонт или родительский взнос). Введите лицевой счет ребенка, сумму и нажмите «Продолжить». Проверьте корректность данных (ФИО) и подтвердите платеж.

Всего несколько секунд — и забота о малыше решена!

MegaPay превращает рутину в легкий и удобный процесс, освобождая родителям время на действительно важное — внимание и любовь к своим детям.

Экономьте время, деньги и нервы. MegaPay — забота о семье в каждом клике.

