В Кыргызстане появится первый национальный автомобиль «Muras»

На VII Кыргызско-Российском экономическом форуме в Бишкеке представили проект автозавода, где будут выпускать первый национальный автомобиль Кыргызстана — «Muras».

Инициатором проекта стал председатель совета директоров Central Asia Capital Антон Собин, а технологическим партнером выступает российский АвтоВАЗ.

Что такое «Muras»?

«Muras» в переводе с кыргызского означает «наследие». По замыслу авторов, это будет не просто машина, а символ страны и шаг к развитию собственной автоиндустрии.

Проект рассчитан на 10 лет и предполагает постепенный переход от сборки готовых деталей к полному циклу производства — от 1 тысячи 500 машин в год на старте и до 7 тысяч после 2035 года.

Какие автомобили будут выпускать?

На заводе планируют собирать популярные модели АвтоВАЗа: Granta, Vesta, Largus, Niva, Iskra, а также коммерческие версии и спецтранспорт для медицины и социальных служб.

Часть автомобилей сразу отправят в таксопарк taxi.express и будут сдавать в лизинг через компанию leasing.express. Обе компании входят в Central Asia Capital, что создает устойчивый спрос на новые машины.

Базовая цена «Muras» составит около 10 тысяч 400 долларов. Если Россия поддержит проект субсидиями, первые три года цена может снизиться до 9 тысяч 100 долларов.

Экономический эффект

вклад в ВВП — до 1 процента к 2035 году;





создание до 12 тысяч рабочих мест;





ежегодные налоговые поступления — более 500 миллионов сомов;





снижение зависимости от импорта подержанных авто.





Поддержка государств

Проект поддержали правительства Кыргызстана и России. Власти готовы предоставить налоговые льготы, землю под завод и программу льготного лизинга.

Первый зампред кабмина Кыргызстана Данияр Амангельдиев лично курирует проект. Одобрение дал и замминистра промышленности РФ Роман Чекушов.

Экспорт и инвестиции

К 2031 году завод планирует экспортировать до 3 тысяч автомобилей в год в страны Центральной Азии и на Балканы.

В проект вложат более 30 миллионов долларов. Средства поступят от Central Asia Capital, частных инвесторов и через выпуск облигаций при участии брокера Banca.

Символ новой эпохи

Автомобиль «Muras» должен стать для кыргызстанцев таким же привычным, как «Жигули» для россиян в свое время. Машины будут ездить по дорогам от Бишкека до Оша, от Нарына до Иссык-Куля.