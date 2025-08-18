TED Talk 3: Ценность недвижимости больше не сводится к формуле длина × ширина

TED Talk 3 на тему «Разгадывая новую ценность недвижимости — больше не только о цене за м²» успешно прошел в отеле Sheraton. Мероприятие подчеркнуло, что в современных городских условиях оценка недвижимости выходит за рамки площади квартиры. Сегодня ценность жилья измеряется светом, зелеными зонами и «индексом счастья» его жителей.

Событие стало следующим этапом в серии дискуссий о городах, комфортных для жизни, организованных RCA Living — застройщиком многофункционального комплекса «Все в одном Royal Central Park» — совместно со стратегическими партнерами. Более 650 приглашенных гостей, включая руководителей Министерства строительства, экспертов в области градостроительства, девелоперов и инвесторов, собрались, чтобы обсудить этот тренд.

Фото организаторов. TED Talk 3

Смена ценностных ориентиров в оценке недвижимости

«На протяжении многих десятилетий мировой рынок недвижимости оценивался по привычной формуле: площадь объекта служила главным мерилом его ценности», — отметил профессор, архитектор и градостроитель Толобай Кенешев в своем вступительном слове на TED Talk 3.

Фото организаторов. Профессор Толобай Кенешев выступает на TED Talk 3

Однако с ростом темпов урбанизации и повышением ожиданий к качеству жизни запросы покупателей жилья во всем мире значительно меняются.

Согласно исследованию McKinsey Global Housing Survey (2023), 80 процентов покупателей заявили, что на первое место они ставят зеленые зоны, естественное освещение и экосистему удобств, а не количество квадратных метров квартиры.

«От Копенгагена до Токио, от Нью-Йорка до Сингапура формируется очевидная тенденция: ценность недвижимости больше не сводится «цена за квадратный метр», — подчеркнул профессор. — Вместо этого ее определяют свет, воздух, тишина, интегрированные удобства, связи внутри сообщества и, прежде всего, ежедневные эмоции жителей».

По данным Knight Frank (2023), проекты с высоким «индексом счастья жителей» демонстрируют рост цен на 12–18 процентов выше среднего по рынку. Это показывает, что инвестиции в такие проекты не только обеспечивают более высокую доходность, но и отличаются большей стабильностью и устойчивостью в долгосрочной перспективе.

Молодое поколение становится движущей силой этих изменений. Господин Данияр Урманбетов, эксперт в области маркетинга, торговли и строительного бизнеса, сослался на исследование Deloitte (2022): 68 процентов представителей поколений Y и Z (в возрасте 25–40 лет) не выбирают большие квартиры, а отдают предпочтение «умному» жилому пространству с полным набором удобств и развитой системой коммуникаций внутри сообщества. Более того, 61 процентов молодых людей готовы пожертвовать 10–15 квадратных метров площади в обмен на центральное расположение, естественное освещение и разнообразную инфраструктуру внутри комплекса.

Фото организаторов. Данияр Урманбетов: молодежь выбирает «умное» пространство, а не квадратные метры

Генеральный директор компании Bishkek Rielt Agency Муаззам Кандиева поделилась практическим наблюдением: «Я когда-то была уверена, что первый вопрос клиента всегда будет: «Сколько квадратных метров у этой квартиры?» Но после почти 19 лет работы я поняла: клиенты покупают не квадратные метры, они покупают образ жизни».

По ее словам, один квадратный метр, который обеспечивает комфорт, тишину, обилие естественного света и профессиональное управление, будет иметь ценность, значительно превышающую ценность десяти квадратных метров тесного, шумного и неудобного пространства. Небольшие квартиры, но с оптимальным функционалом, интегрированными технологиями и высоким качеством среды обитания становятся все более востребованными.

Эксперты также сходятся во мнении, что на развивающихся рынках, таких как Бишкек, проекты, которые опережают тренд «качество жизни как новый критерий оценки», смогут получить значительное конкурентное преимущество, привлекая жителей с реальными потребностями в жилье и обеспечивая рост инвестиционной стоимости в долгосрочной перспективе.

Royal Central Park — город Все в одном, опережающий новые тенденции

Чтобы превратить недвижимость из актива в устойчивую услугу для жизни, необходимы согласованные изменения — от планировки и инвестиций до эксплуатации.

Муаззам Кандиева отметила: «Только когда градостроитель учитывает как глобальные тренды, так и местную специфику, инвестор обладает достаточной дальновидностью, чтобы довериться долгосрочной ценности, а управляющая компания ставит качество обслуживания выше низкой цены... тогда мы, брокеры, сможем предлагать клиентам не квадратные метры, а стиль жизни».

В условиях активного развития проектов недвижимости в Бишкеке многофункциональный комплекс «Все в одном Royal Central Park» выделяется как комплексное городское решение, ставящее человека в центр и использующее качество жизни как основной показатель ценности.

Проект разработан с концепцией планировки «Один шаг — тысяча удобств», где 60 тысяч жителей смогут жить, работать, учиться, отдыхать, заботиться о здоровье и общаться в пределах радиуса менее 800 метров.

Особенностью Royal Central Park является то, что 71 процент всей площади комплекса отведен под зеленые насаждения, водоемы и богатую инфраструктуру, что гарантирует каждой квартире непосредственную связь с природой.

На TED Talk 3 участники также смогли познакомиться с «квартирой эмоций», где ценность ощущается через зрение, слух, осязание, вкус и даже чувства. Это особое пространство имитирует жизненные впечатления, разработанные по шести чувствам, которые жители смогут получать в Royal Central Park: от света и звука до ароматов трав и деревьев, от высококачественных материалов до целостной экосистемы удобств, профессионального управления и полноценного жизненного опыта.

Фото организаторов. Инсталляция «Эмоциональная квартира» на площадке события

Эксперт в области эксплуатации зданий Азат Шаршенбек уулу также представил новый взгляд на роль управления недвижимостью. В Бишкеке на протяжении многих лет наиболее распространенной моделью развития рынка оставалась «разовая продажа», при которой роль застройщика завершалась после передачи квартиры.

В результате 60 процентов жителей старых жилых комплексов заявляют, что они недовольны уровнем чистоты, безопасности и удобств в своих домах.

Royal Central Park станет первым проектом, внедряющим современную модель управления — от технологий менеджмента и команды международных экспертов до персонализированной экосистемы услуг.

Одним из ярких моментов TED Talk 3 стали мини-игра и открытая дискуссия, где гости могли напрямую пообщаться с докладчиками, поделиться своим мнением и получить специальные подарки от организаторов. Это создало оживленную атмосферу и обеспечило постоянное взаимодействие на протяжении всего мероприятия.

Фото организаторов. Участники в диалоге на мероприятии

Через TED Talk 3 организаторы стремились донести одну простую мысль: истинная ценность недвижимости не может измеряться только площадью — ее нужно рассматривать как экосистему для жизни, где каждая деталь планировки, инфраструктуры, сообщества и управления формирует качество жизни.

В то же время TED Talk 3 стал подтверждением намерений застройщика в отношении Royal Central Park — первого образца нового типа городской застройки в Бишкеке и в Центральной Азии, где «жить хорошо» важнее, чем «владеть многим».

