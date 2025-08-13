TED Talk 3: с экспертами об истинной ценности недвижимости

TED Talk 3 состоится 15 августа 2025 года с 14:30 до 18:00 в отеле Sheraton Bishkek. Мероприятие входит в серию инициатив, направленных на формирование открытого пространства для содержательного диалога между градостроителями, экспертами, инвесторами и жителями, объединенных стремлением к устойчивому будущему столицы. Инициатором проекта выступает компания RCA Living — девелопер флагманского жилого комплекса Royal Central Park.

В конференции примут участие признанные эксперты в области архитектуры, развития бизнеса и управления эксплуатацией объектов недвижимости. Среди них Шаршенбек уулу Азат — ведущий эксперт в сфере управления эксплуатацией недвижимости, подготовивший многих руководителей для строительных компаний Кыргызстана. Его партнером по дискуссии станет профессор, архитектор Толобай Кенешов — один из наиболее известных специалистов в области градостроительства и проектирования объектов будущего, который представит глубокий анализ тенденций в оценке недвижимости в новую эпоху. Также в числе выступающих Муаззам Насибова — генеральный директор девелоперской компании с многолетним опытом в развитии проектов недвижимости, обладающая глубоким пониманием рынка и потребителей.

Фото компании. 80% покупателей жилья выбирают зеленые зоны, свет и удобства, а не метраж

Мировой рынок недвижимости вступает в новую эпоху — эпоху, где ценность определяется не только площадью и ценой за квадратный метр, но и качеством жизненного пространства, уровнем эмоциональной вовлеченности, глубиной человеческих связей и индексом счастья жителей.

Согласно отчету Knight Frank Global Cities Report (2023), проекты с высоким индексом «счастья жителей» демонстрируют рост цен на 12–18 процентов быстрее среднего показателя по рынку. В то же время исследование McKinsey Global Housing Survey (2023) показало, что 80 процентов покупателей жилья в Европе и Северной Америке сегодня отдают приоритет зеленым зонам, естественному освещению и удобствам для жизни, а не чистой площади помещений.

Данный сдвиг ставит перед рынком серьезный вопрос: не настало ли время переосмыслить критерии оценки ценности недвижимости? Ответ на него предстоит найти ведущим экспертам, исследователям и инвесторам в рамках двух специализированных дискуссионных сессий TED Talk 3.

С точки зрения урбанистики, антропологии и исследований потребительского поведения, предстоящие дискуссионные сессии будут посвящены глубокому анализу трансформации психологических установок покупателей жилья — от традиционной парадигмы «владения» к «опыту проживания». Особое внимание будет уделено значимости таких факторов, как естественное освещение, акустическая среда, ароматическое оформление пространства, выбор материалов отделки, а также эмоционально ориентированные удобства, формирующие восприятие жилой среды и оказывающие влияние на принятие решений о покупке. Параллельно все более широкое распространение многопоколенческого образа жизни диктует новые стандарты в проектировании жилых пространств и развитии современных городских кварталов.

Ключевым акцентом программы станет детальный анализ проекта Royal Central Park — инновационного многофункционального городского комплекса формата «Все в одном», реализованного в духе концепции планирования «One step to all needs» и нацеленного на воплощение ключевых индикаторов, обеспечивающих высокий уровень счастья и благополучия жителей.

Вдохновленный моделью «Город в 15 минут», Royal Central Park предоставляет своим резидентам возможность в пределах пешей доступности пользоваться широким спектром объектов и сервисов — от жилых апартаментов до офисов, учебных заведений, торговых центров, медицинских учреждений и сервисов по уходу за здоровьем. Рассчитанный на более чем 60 тысяч жителей, проект сочетает международные стандарты эксплуатации, обширные зеленые пространства и инфраструктуру, занимающую до 70 процентов территории, создавая тем самым новый образ жизни в столице.

Фото компании. Визуализация кластера The Essence

В условиях, когда 80 процентов зданий в Бишкеке не располагают профессиональными управляющими структурами, международные эксперты наглядно продемонстрируют, почему современная недвижимость нуждается в системном и квалифицированном управлении, и как эффективная эксплуатация способна значительно повысить качество жизни и уровень комфорта жителей.

В рамках мероприятия гости смогут посетить уникальное интерактивное пространство — «Квартиру эмоций», где каждая деталь, от света и звука до ароматов, атмосферы общения и уровня комфорта, позволит прочувствовать истинную ценность современного образа жизни.

TED Talk № 3 станет событием для всех, кто ищет подлинную ценность недвижимости: от профессионалов отрасли до жителей Бишкека и инвесторов.

Данное мероприятие станет возможностью для жителей глубже познакомиться с современными стандартами жизни, которые Royal Central Park стремится внедрить первым, а также внесет вклад в формирование нового общественного понимания ценности недвижимости — не только в квадратных метрах, но и в контексте устойчивого и качественного жизненного опыта.