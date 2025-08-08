13:27
Лето без границ с роумингом от Beeline

В разгар летних поездок сотовый оператор позаботится о надежной связи в самых разных уголках планеты.

Оставайтесь на связи за границей с роумингом от Beeline: общайтесь с близкими, пользуйтесь WhatsApp, «Google Картами», почтой, такси и соцсетями, бронируйте отели, рестораны, билеты в музеи и на экскурсии и многое другое!

Услуга «Роуминг как дома» — идеальный выбор для тех, кто всегда онлайн. Всего за 199 сомов в день вы получаете:

  • БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет (в Турции, России, Узбекистане и Казахстане первый 1 ГБ на высокой скорости, в ОАЭ и Саудовской Аравии первые 400 МБ на высокой скорости; далее — до 128 Кб/с до окончания срока действия пакета);
  • 10 минут для звонков.

Подключение бесплатное по команде *780#.

Хотите быстрый интернет без ограничений? Тогда выбирайте интернет-пакеты c полной свободой:

Пакеты действуют 14 дней с момента подключения.

Не забудьте настроить телефон для роуминга перед поездкой: включите «Роуминг данных» и пропишите internet в поле APN (в iPhone нужно прописать в двух полях — «Сотовые данные» и «Настройка LTE»).

Подключайте выгодные роуминг-услуги в приложении «Мой Beeline» и отправляйтесь в путь с надежной связью под рукой без переплат!

Это возможно. Это Beeline.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.
