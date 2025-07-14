MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club

20 июня состоялась международная конференция «Sustainable Finance: страны Центральной Азии», которая была посвящена вопросам устойчивого финансирования и внедрения ESG-принципов (экология, социальное развитие, управление).

По итогам экспертной оценки SME Banking Club, MBANK был признан лучшим банком Кыргызстана, продемонстрировав высокий уровень ответственности и практической реализации ESG-подхода.

Вклад MBANK в экологическое развитие Кыргызстана

Особое внимание жюри получила кредитная программа «Зеленый туризм» — инициатива MBANK для поддержки устойчивого туризма и экологических практик в Кыргызстане. Программа помогает малому и среднему бизнесу в сфере туризма внедрять «зеленые» решения, сокращать энергозатраты и снижать воздействие на окружающую среду.

Это яркий пример Environmental — составляющей ESG, реализуемой в формате доступного финансового продукта.

С помощью «Зеленого туризма» клиенты могут получить финансирование на:

утепление зданий и снижение энергопотребления;

модернизацию отопительных и вентиляционных систем;

внедрение энерго- и водосберегающего оборудования;

переход на возобновляемые источники энергии;

закупку оборудования для сортировки и переработки отходов.

Программа «Зеленый туризм» доступна физическим лицам, ИП и юридическим лицам в сфере туризма — от кафе до гостиниц и юрточных лагерей.

ESG как ориентир для устойчивого развития Кыргызстана

В условиях глобальных климатических вызовов и растущей значимости «зеленой» экономики, MBANK демонстрирует лидерство, встраивая ESG-подход в стратегию банка и в реальные продукты.

«Мы создаем продукты, которые не только решают задачи бизнеса, но и двигают страну к более устойчивому будущему. Кыргызстан — страна с богатой природой и растущим потенциалом в туризме. Программа «Зеленый туризм» — это возможность для предпринимателей улучшать свои проекты, соблюдая принципы ESG и при этом расти экономически», — прокомментировал заместитель директора департамента маркетинга и PR MBANK Жанболот Жолошов.

MBANK и дальше будет развивать ESG-инициативы, поддерживать проекты в сфере ESG и внедрять современные, ответственные финансовые решения, чтобы устойчивое будущее стало доступным для каждого.

MBANK — первый цифровой.



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