MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club

20 июня состоялась международная конференция «Sustainable Finance: страны Центральной Азии», которая была посвящена вопросам устойчивого финансирования и внедрения ESG-принципов (экология, социальное развитие, управление).
По итогам экспертной оценки SME Banking Club, MBANK был признан лучшим банком Кыргызстана, продемонстрировав высокий уровень ответственности и практической реализации ESG-подхода.
Вклад MBANK в экологическое развитие Кыргызстана
Особое внимание жюри получила кредитная программа «Зеленый туризм» — инициатива MBANK для поддержки устойчивого туризма и экологических практик в Кыргызстане. Программа помогает малому и среднему бизнесу в сфере туризма внедрять «зеленые» решения, сокращать энергозатраты и снижать воздействие на окружающую среду.
Это яркий пример Environmental — составляющей ESG, реализуемой в формате доступного финансового продукта.
С помощью «Зеленого туризма» клиенты могут получить финансирование на:
- утепление зданий и снижение энергопотребления;
- модернизацию отопительных и вентиляционных систем;
- внедрение энерго- и водосберегающего оборудования;
- переход на возобновляемые источники энергии;
- закупку оборудования для сортировки и переработки отходов.
Программа «Зеленый туризм» доступна физическим лицам, ИП и юридическим лицам в сфере туризма — от кафе до гостиниц и юрточных лагерей.
ESG как ориентир для устойчивого развития Кыргызстана
В условиях глобальных климатических вызовов и растущей значимости «зеленой» экономики, MBANK демонстрирует лидерство, встраивая ESG-подход в стратегию банка и в реальные продукты.
«Мы создаем продукты, которые не только решают задачи бизнеса, но и двигают страну к более устойчивому будущему. Кыргызстан — страна с богатой природой и растущим потенциалом в туризме. Программа «Зеленый туризм» — это возможность для предпринимателей улучшать свои проекты, соблюдая принципы ESG и при этом расти экономически», — прокомментировал заместитель директора департамента маркетинга и PR MBANK Жанболот Жолошов.
MBANK и дальше будет развивать ESG-инициативы, поддерживать проекты в сфере ESG и внедрять современные, ответственные финансовые решения, чтобы устойчивое будущее стало доступным для каждого.
MBANK — первый цифровой.
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