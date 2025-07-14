В Национальном историческом музее Кыргызской Республики состоялось открытие дата-арт выставки Центральной Азии «Тирек: Нить ее жизни», организованной Структурой ООН-женщины и партнерами в рамках региональной программы «Каждая женщина и девочка значима».



«Элдик Банк» поддержал реализацию проекта в рамках подписанного с ООН-женщины меморандума о сотрудничестве.

Выставка представляет собой уникальное культурное событие, в котором сочетаются визуальное искусство и гендерные данные. Четырнадцать работ, созданных художниками и художницами из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, поднимают важные темы, такие как женское лидерство, невидимый труд, экономическое неравенство и давление социальных норм.

Участие «Элдик Банка» — это вклад в развитие инклюзивного общества и продвижение социальных тем, имеющих значение для устойчивого будущего.

Выставка будет открыта до 23 июля 2025 года в Национальном историческом музее Кыргызской Республики. Посещение свободное.

Лицензия НБКР № 033.