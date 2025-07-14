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Бизнес

«Элдик Банк» — партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин

В Национальном историческом музее Кыргызской Республики состоялось открытие дата-арт выставки Центральной Азии «Тирек: Нить ее жизни», организованной Структурой ООН-женщины и партнерами в рамках региональной программы «Каждая женщина и девочка значима».

«Элдик Банк» поддержал реализацию проекта в рамках подписанного с ООН-женщины меморандума о сотрудничестве.


Выставка представляет собой уникальное культурное событие, в котором сочетаются визуальное искусство и гендерные данные. Четырнадцать работ, созданных художниками и художницами из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, поднимают важные темы, такие как женское лидерство, невидимый труд, экономическое неравенство и давление социальных норм.


Участие «Элдик Банка» — это вклад в развитие инклюзивного общества и продвижение социальных тем, имеющих значение для устойчивого будущего.

Выставка будет открыта до 23 июля 2025 года в Национальном историческом музее Кыргызской Республики. Посещение свободное.

Лицензия НБКР № 033.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/336103/
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