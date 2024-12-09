Встреча Госбанка развития КР с Европейским инвестиционным банком

6 декабря 2024 года состоялась встреча председателя совета директоров Госбанка развития КР — Мэлиса Мамбетжанова и председателя правления Госбанка развития КР — Медера Темирбекова с делегацией Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) во главе с вице-президентом — господином Кириакосом Какурисом.

Делегация приветствовала решение кабинета министров Кыргызской Республики о создании Государственного банка развития КР, отметив, что подобные институты предоставляют дополнительные возможности сотрудничества с международными финансовыми институтами по развитию и внедрению актуальных в мире инструментов и инициатив глобальной повестки.

Отметив важность первоначальных консультаций между Госбанком и ЕИБ в городе Самарканде в сентябре текущего года, стороны обсудили широкий спектр направлений сотрудничества, в частности перспективы совместного финансирования инфраструктурных проектов в Кыргызской Республики, имеющих страновую и региональную значимость, финансирование зеленых проектов. Также стороны выразили намерение подписания соглашения с целю финансирования проектов в Кыргызской Республике.

Напомним, что Государственный банк развития Кыргызской Республики был создан на основании постановления кабинета министров от 31 мая 2022 года № 286, зарегистрирован в органах юстиции 25 июля 2022-го в качестве финансового института развития для стимулирования и диверсификации экономики Кыргызстана через инвестиционную деятельность, включая инвестиции в крупные национальные проекты.

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