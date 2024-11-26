13:31
USD 86.79
EUR 90.83
RUB 0.84
Бизнес

Госбанк развития КР за чистый транспорт

Сегодня, 26 ноября, жители нашей планеты отмечают Всемирный день устойчивого развития транспорта. Он посвящен продвижению и поддержке транспортных систем, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду и способствуют устойчивому развитию. Этот день напоминает о необходимости внедрения экологически чистых технологий и инноваций в транспортной отрасли, что является ключевым элементом в борьбе с изменением климата и улучшении качества жизни людей по всему миру.

Устойчивое развитие транспорта направлено на снижение выбросов парниковых газов, уменьшение уровня загрязнения воздуха и повышение энергоэффективности. Это включает в себя переход на электрические и гибридные транспортные средства, развитие общественного транспорта, создание инфраструктуры для велосипедистов и пешеходов, а также использование возобновляемых источников энергии для транспортных нужд.

Эти меры не только способствуют охране окружающей среды, но и улучшают здоровье и благополучие людей, уменьшая шумовое загрязнение и улучшая качество воздуха в городах. Кроме того, они способствуют экономическому развитию, создавая новые рабочие места и стимулируя инновации в транспортной и смежных отраслях.

Государственный банк развития КР осознает важность устойчивого развития транспорта и активно поддерживает проекты, направленные на создание экологически чистых транспортных систем.

В рамках стратегии зеленого финансирования банк предоставляет финансовую поддержку компаниям и проектам, которые способствуют сокращению углеродного следа и переходу на устойчивые транспортные решения.

Зеленое финансирование включает в себя предоставление кредитов, выпуск зеленых облигаций и инвестиции в экологически чистые проекты. Госбанк стремится к тому, чтобы каждая инвестиция способствовала достижению целей устойчивого развития, установленных ООН, и поддерживала глобальные усилия по борьбе с изменением климата.

Госбанк развития КР твердо убежден, что будущее транспорта должно быть экологически чистым и устойчивым. Продолжая инвестировать в зеленые проекты и поддерживать инновационные решения, Госбанк стремится внести значительный вклад в создание более чистой и здоровой планеты для будущих поколений.

Всемирный день устойчивого развития транспорта служит напоминанием о том, что каждый из нас может внести свой вклад в защиту окружающей среды. Поддерживая устойчивый транспорт и экологически чистые технологии, мы делаем шаг к лучшему будущему для всех.

Вместе мы можем сделать мир лучше!

www.sdb.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/312131/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
Госбанк развития КР провел встречу в Нарыне по поддержке региональных проектов
Госбанк развития КР за устойчивое развитие
Для чего создаются банки развития?
Госбанк развития КР подписал меморандум с ТПП
Поддержка бизнеса Госбанком развития КР
Финансирование зеленых проектов от Госбанка развития КР
Госбанк развития КР выделил отечественному предприятию 400 миллионов сомов
Госбанк развития Кыргызской Республики выделил «Элдик Банку» 200 миллионов сомов
Таксономия зеленых проектов Государственного банка развития КР
Популярные новости
MBANK обнулил комиссию на&nbsp;все переводы внутри страны MBANK обнулил комиссию на все переводы внутри страны
&laquo;Элдик Банк&raquo;: Переводы без комиссий на&nbsp;все банки Кыргызстана «Элдик Банк»: Переводы без комиссий на все банки Кыргызстана
Переводы без комиссии в&nbsp;MegaPay&nbsp;&mdash; экономьте на&nbsp;каждом переводе! Переводы без комиссии в MegaPay — экономьте на каждом переводе!
Первые покупатели оценили новый магазин низких цен в&nbsp;Караколе Первые покупатели оценили новый магазин низких цен в Караколе
Бизнес
Госбанк развития&nbsp;КР за&nbsp;чистый транспорт Госбанк развития КР за чистый транспорт
Первые покупатели оценили новый магазин низких цен в&nbsp;Караколе Первые покупатели оценили новый магазин низких цен в Караколе
&laquo;Элдик Банк&raquo;: Переводы без комиссий на&nbsp;все банки Кыргызстана «Элдик Банк»: Переводы без комиссий на все банки Кыргызстана
Переводы без комиссии в&nbsp;MegaPay&nbsp;&mdash; экономьте на&nbsp;каждом переводе! Переводы без комиссии в MegaPay — экономьте на каждом переводе!
26 ноября, вторник
13:29
Вице-спикеру показали аварийные здания в Панфиловском районе Вице-спикеру показали аварийные здания в Панфиловском р...
12:55
Госбанк развития КР за чистый транспорт
12:51
Официальный некролог — Эрнст Акрамов
12:17
ДТП возле «Ынтымак-Ордо». Два человека госпитализированы
12:13
ОАО «Чакан ГЭС» объявило тендер на реконструкцию Лебединовской ГЭС