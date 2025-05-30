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Бизнес

Госбанк развития КР профинансировал новый проект «Шоро»

29 мая 2025 года Государственный банк развития Кыргызской Республики принял участие в качестве почетного гостя в торжественном мероприятии — церемонии открытия новой производственной линии по выпуску натуральных сладких напитков компании «Шоро» — первого в своем роде производства в Кыргызской Республике. Знаковое событие состоялось в день 33-летия компании и стало важной вехой как для самого бренда, так и для всей пищевой отрасли страны.

Благодаря долгосрочному финансированию в размере 150 миллионов сомов со стороны Государственного банка развития компания «Шоро» успешно запустила проект общей стоимостью 250 миллионов сомов, приобретя и установив передовое оборудование европейского производства.

Особую гордость вызывает то, что новая линия даст возможность выпускать сладкие напитки исключительно из натуральных компонентов — без концентратов, красителей и ГМО.

Проект отвечает ключевым задачам Госбанка развития КР — развивать отечественную промышленность, стимулировать импортозамещение и создавать новые рабочие места. С запуском новой линии компания «Шоро» обеспечила 30 новых рабочих мест. Мощность производства составит до 10 миллионов литров напитков в год, а также увеличение доли на рынке сладких напитков до 20 процентов.

«Мы искренне рады быть частью этого события. «Шоро» — это один из первых проектов, профинансированных Государственным банком развития, которым мы гордимся. Открытие нового производства — это не просто запуск новой линии. Это вклад в развитие отечественной промышленности, поддержку здорового образа жизни и формирование сильной, независимой экономики Кыргызстана. Пусть успех компании «Шоро» вдохновит другие предприятия страны!» — отметили в Государственном банке развития КР.

Государственный банк развития КР продолжает реализацию своей ключевой миссии — поддержка промышленного роста, импортозамещения, создания новых рабочих мест и развития экспортного потенциала. Проект «Шоро» наглядно демонстрирует, как государственное финансирование помогает реализовывать современные и значимые инициативы в частном секторе.

«Это не просто финансирование. Это инвестиция в здоровье нации, экономическое развитие и будущее Кыргызстана», — подчеркнули в Госбанке развития.

sdb.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/330800/
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