Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны

В рамках своих задач по развитию устойчивой инфраструктуры и поддержки регионов Госбанк развития КР профинансировал новый проект ОсОО «ЧуйРусГидро» — строительство малой гидроэлектростанции (МГЭС) на реке Туюк в Иссык-Атинском районе Чуйской области.

Сегодня в условиях дефицита электроэнергии это важный проект для страны. Его стоимость составляет 516,1 миллиона сомов. Строительство этой ГЭС стало возможным благодаря финансированию Государственного банка развития Кыргызской Республики.

Целью строительства является использование гидроэнергетического потенциала реки. Это будет высоконапорная деривационная ГЭС, использующая естественный перепад уровней воды без водохранилища. ГЭС будет применять инновационное, высокотехнологичное оборудование из Европы — лидера в своей области.

ГЭС будет работать на незарегулированном стоке, без значительного влияния на окружающую среду, что делает проект экологически устойчивым.

Новая малая ГЭС будет иметь установленную мощность 7,5 мегаватта, а ее ежегодная выработка составит 29,16 миллиона киловатт-часов. Этого объема достаточно для обеспечения электроэнергией до 15 тысяч человек, что станет ощутимым вкладом в решение проблемы энергодефицита в регионе.

Проект обеспечит:

Создание семи новых рабочих мест.

Развитие смежных отраслей , таких как строительство, транспорт и сервис.

, таких как строительство, транспорт и сервис. Рост налоговых поступлений. По проекту ожидаются ежегодные выплаты в государственный бюджет (включая налоги на прибыль, зарплату, имущество и землю) в размере более 15 миллионов сомов с ежегодным ростом.

По проекту ожидаются ежегодные выплаты в государственный бюджет (включая налоги на прибыль, зарплату, имущество и землю) в размере более 15 миллионов сомов с ежегодным ростом. Развитие инфраструктуры. Проект включает строительство линий электропередачи и подстанций, что повысит надежность электроснабжения и снизит аварийность в регионе.

Проект включает строительство линий электропередачи и подстанций, что повысит надежность электроснабжения и снизит аварийность в регионе. Улучшение качества жизни населения. Стабильное энергоснабжение позволит сократить расходы населения на традиционные источники энергии, такие как уголь и дрова.

Стабильное энергоснабжение позволит сократить расходы населения на традиционные источники энергии, такие как уголь и дрова. Экологическая устойчивость. Использование гидроэнергии способствует снижению выбросов CO₂ и уменьшает зависимость от углеводородных источников.

В настоящее время поддержка внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) является приоритетом для страны. Госбанк развития прилагает все усилия для того, чтобы внести вклад в развитие республики, улучшить жизнь населения и поддержать бизнес.