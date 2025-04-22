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Бизнес

Госбанк развития КР направит $60 миллионов на зеленые кредиты для МСБ

21 апреля 2025 года в Вашингтоне было подписано соглашение между Всемирным банком и Министерством финансов Кыргызстана о предоставлении льготного беспроцентного займа в размере $120 миллионов. В соответствии с соглашением $60 миллионов будут предоставлены Государственному банку развития Кыргызской Республики для финансирования проекта «Развитие устойчивых финансовых рынков для микро-, малых и средних предприятий».

Цель проекта — доступные зеленые кредиты для малого и среднего бизнеса. Теперь небольшие предприятия смогут получить кредит на зеленые проекты по ставкам ниже рыночных.

Стабильная работа небольших и средних предприятий вносит вклад в экономический рост Кыргызстана. Также они создают рабочие места, улучшают благосостояние населения и экологическую ситуацию. В условиях изменения климата поддержка таких предприятий в переходе к зеленым технологиям становится важным приоритетом для страны.

В целом дешевые кредиты на зеленые инициативы от Госбанка развития КР для микро-, малых и средних предприятий помогут развитию рынка устойчивого финансирования, повысят стабильность бизнеса, улучшат экологическую обстановку и окажут положительное влияние на экономику страны.

Госбанк развития продолжает поддерживать бизнес, устойчивый рост и инновации, укрепляя свою роль в развитии экономики Кыргызстана и достижении глобальных целей устойчивого развития.

sdb.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/326883/
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