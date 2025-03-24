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Бизнес

Госбанк развития КР открыл представительство в Оше

В целях расширения доступа к финансовым услугам для юридических лиц и государственных предприятий Госбанк развития Кыргызской Республики открыл представительство в южном регионе, а именно в городе Оше. Офис создан для содействия в процессе получения финансирования на крупные проекты, что является важным шагом для развития региона и улучшения условий для предпринимательства.

Открытие нового офиса в Оше стало очередным шагом Госбанка развития КР в рамках реализации своей стратегии по развитию регионов, содействию росту деловой и инвестиционной активности в регионах, обеспечению доступа субъектов экономики к кредитным ресурсам на долгосрочной основе. Учитывая, что южные регионы страны, в частности Ош, являются важными центрами экономики и бизнеса, наличие нового офиса позволит значительно ускорить процесс получения финансирования и повысить доступность государственных кредитных программ.

Кроме того, открытие офиса в южной столице позволит предпринимателям региона быстрее получить финансирование для реализации масштабных инициатив, которые способствуют развитию региона и в целом экономики страны. Госбанк развития стремится предоставить быстрые и удобные механизмы получения необходимых средств.

Для всех желающих получить более подробную информацию о возможностях и условиях финансирования, а также для консультаций по проектам, работает квалифицированный персонал. Новый офис откроет дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса, а также для крупных предприятий, заинтересованных в развитии и расширении своей деятельности в регионе.

Открытие представительства Госбанка развития КР в южном регионе — это лишь один из шагов на пути к поддержке предпринимателей и реализации значимых экономических проектов, которые в дальнейшем принесут пользу не только региону, но и всей республике в целом.

Представительство Госбанка развития КР в южном регионе находится по адресу:

Кыргызская Республика, 723500, город Ош, улица Г.Айтиева, 17/1.

sdb.kg

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/323727/
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