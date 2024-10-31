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Бизнес

KICB напоминает об акции «Рефинансирование минус 5 процентов»

KICB предлагает не упустить время и воспользоваться уникальной возможностью в рамках акции «Рефинансирование минус 5 процентов», которая поможет улучшить условия текущего кредита и снизить процентные ставки.

Если у вас есть кредит в другой микрокредитной организации, KICB предлагает более выгодные условия, позволяя сэкономить на выплатах и получить дополнительные преимущества.

Чтобы участвовать в акции «Рефинансирование минус 5 процентов», вам необходимо иметь текущий кредит в другом банке или микрокредитной организации с процентной ставкой 30 процентов годовых и выше, по которому нет просроченной задолженности. Если у вас текущая ставка по кредиту ниже 30 процентов годовых, KICB предложит другие продукты банка по выгодным условиям. Максимальная сумма по кредиту в рамках акции — 700 тысяч сомов, максимальный срок кредита — до пяти лет. Акция продлится до 31 декабря 2024 года.

В чем же выгода рефинансирования:

  • Это более низкие процентные ставки. Снижение процентной ставки на 5 процентов позволит вам экономить на выплатах.
  • Удобные условия. Кредит можно оформить на тех же условиях, что и в вашей текущей организации, с дополнительными преимуществами.
  • Простота оформления. KICB предлагает удобный процесс подачи заявки и персональное сопровождение на всех этапах.
  • Можно оформить кредит в виде кредитной линии. Вы сможете брать транши, когда угодно, в рамках лимита, быстро и без лишней волокиты.
  • Возможность быстро получать необходимые суммы и использование всех преимуществ мобильного приложения KICB и банковских продуктов.

Есть несколько способов связаться с нами:

  1. Связаться с контакт-центром по номерам: 0312 620101, +996553 620101, +996774 620101 или написать на WhatsApp по номеру +9960704 620101. Напишите ваш номер телефона, и кредитные специалисты свяжутся с вами. Важно указать место проживания, чтобы подобрать ближайшее подразделение.
  2. Обратитесь в ближайший офис банка.
  3. Оформите заявку онлайн на официальном сайте и получите обратную связь от специалистов.
  4. Клиенты, уже получившие кредит в KICB, не смогут участвовать в акции. KICB рекомендует им обратиться к своему куратору в банке.

Лицензия НБ КР 046.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/309924/
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