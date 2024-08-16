5G в Кыргызстане: почему рано переходить на новое поколение связи

5G, или пятое поколение мобильной связи, обещает трансформировать цифровое пространство благодаря высокой скорости передачи данных, низкой задержке и возможностям подключения множества устройств.

Однако, несмотря на привлекательные перспективы, Кыргызстан сталкивается с множеством проблем, которые могут затруднить или замедлить внедрение этой технологии.

В этой статье мы рассмотрим, почему республика может быть не готова к 5G и какие препятствия стоят на пути к его внедрению.

1. Недостаточно развитая инфраструктура

Для успешного внедрения 5G требуется развертывание сложной и дорогой инфраструктуры. Сети 4G и 3G в ряде регионов все еще имеют проблемы со стабильностью и скоростью, что создает трудности для перехода на более продвинутую технологию. Также, поскольку спецификация 5G предполагает использование более высоких частот, сеть имеет ограниченный диапазон. Деревья и высокие здания препятствуют распространению волн, поэтому для достижения обширного покрытия потребуется больше вышек сотовой связи. Для увеличения пропускной способности и улучшения сигнала на зданиях и уличных объектах должны будут устанавливать датчики и дополнительные антенны.

Также стоит упомянуть, что до сих пор находятся люди, которые боятся вышек сотовой связи и делают все возможное для того, чтобы препятствовать установке оборудования. Это явление называется «радиофобия». Инженеры и техники сталкиваются с агрессией и физической расправой, а телефонные кабели режут на куски, выводят из строя дорогостоящее оборудование.

2. Разрыв между городом и регионами

Даже если 5G станет доступным в крупных городах, проблема разрыва между регионами может остаться актуальной. Множество сельских районов Кыргызстана до сих пор имеют ограниченный доступ к современным услугам связи, и внедрение 5G в таких регионах может оказаться непрактичным в ближайшем будущем.

3. Ценовая доступность

Внедрение и запуск 5G сетей требуют значительных финансовых инвестиций, которые, беря во внимание средний доход в месяц в расчете на одного абонента около $3,5 в месяц, для возврата вложенных средств потребуют существенного поднятия цен на услуги связи и интернета для населения Кыргызской Республики.

4. Потенциальные пользователи

Только 19 процентов от общего количества смартфонов в КР имеют поддержку 5G в своих настройках. Для большинства простых пользователей, не имеющих современных устройств, переход на 5G означает необходимость покупки нового смартфона. Это может стать значительной финансовой нагрузкой, особенно для тех, кто живет в регионах с ограниченными ресурсами. Многие люди не могут позволить себе частую смену техники, и такая ситуация может привести к тому, что только обеспеченные слои населения смогут пользоваться преимуществами новых технологий.

Такая ситуация может усилить социальное неравенство. Те, кто не сможет позволить себе покупку новых смартфонов, останутся в стороне от технологий будущего. Это создаст дополнительный разрыв между различными группами населения.

Более того, многие думают, что с внедрением 5G скорость загрузки видео и фото из социальных сетей будет быстрее, чем сейчас. Однако обычные пользователи не почувствуют разницы. Тот контент, который потребляется сейчас, полностью удовлетворяется современной технологией 4G LTE.

Обычным пользователям в Кыргызстане в быту не нужны технологии 5G, так как нет сфер, в которых можно было бы их применить. На данном этапе настоящую выгоду от 5G могут приобрести крупные В2В- клиенты, которые автоматизируют производства, реализуют масштабные проекты, где огромные массивы данных (big-data) должны передаваться мгновенно и с минимальными задержками. К примеру, в реализации проектов беспилотных автомобилей, телемедицины, «умного» города или для управления «умными» сетями (smart grids).

Однако, несмотря на то, что стандарт LTE позволял осуществить запуск таких передовых услуг, как IoT (интернет вещей), M2M (межмашинное взаимодействие), eMBMS (услуги телевизионного вещания через сеть LTE), pLTE (частные сети LTE), ни одна из этих услуг не оказалась востребованной со стороны бизнеса даже спустя десять лет после запуска первых сетей LTE. Аналогичные модели поведения абонентов прогнозируются и с запуском 5G, чьи возможности избыточны для такой модели потребления трафика.

В Центральной Азии пока нет крупных промышленных проектов, где бы потребовалось внедрение 5G-технологии. А внедрение приведет к тому, что перестанут активно развивать технологию 4G, которой люди пользуются сейчас. Запуск 5G должен начинаться не только с технического прогресса, но и с понимания того, какие потребности существуют у реальных пользователей. На текущем этапе улучшение и расширение сетей 3G и 4G могут значительно повысить качество связи и удовлетворить насущные потребности большинства людей, особенно в удаленных и менее обеспеченных регионах.

По словам жительницы Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Шейшекан Торалиевой, туристы, как и местные жители, испытывают трудности с подключением к интернету.

«Хотя наш район и популярен среди туристов, связь часто подводит. Сети 3G и 4G не всегда стабильны, что создает массу неудобств как для местных жителей, так и для приезжих. Часто приходится сталкиваться с низкой скоростью интернета и перебоями, что особенно заметно в сезон пиковой нагрузки, когда поток туристов возрастает.

Мы понимаем, что для многих из них стабильная связь является важной частью отдыха, и это может негативно сказаться на общем впечатлении о районе, стране.

Хотелось бы, чтобы проблемы с мобильной связью были решены как можно скорее. Надеемся на развитие инфраструктуры и улучшение технологий связи, чтобы сделать пребывание здесь более комфортным как для туристов, так и для нас, местных жителей», — поделилась наша собеседница.

«В последнее время много говорится о внедрении 5G, но для нас, жителей сельской местности, гораздо важнее сначала решить проблемы с сетями 3G и 4G.

На практике сети 3G и 4G в нашем регионе оставляют желать лучшего. Нестабильное соединение и низкая скорость интернета — это постоянная проблема. Часто бывает так, что даже отправка сообщения или простой видеозвонок становится настоящим испытанием. Для нас, живущих в отдаленных уголках, качественная связь критически важна для работы и повседневной жизни.

Прежде чем переходить к новым технологиям, важно решить текущие проблемы с более старыми сетями. Улучшение и расширение покрытия 3G и 4G принесут больше пользы, обеспечив базовые потребности связи для большого числа людей», — выразил свое мнение житель Ат-Башинского района Нарынской области Бекзат Токтосунов.

Переход на пятое поколение связи должен учитывать, что не все пользователи имеют возможность или необходимость обновлять свои устройства в ближайшее время. Также стоит еще раз напомнить, что с внедрением 5G цены на мобильную связь для простых потребителей значительно вырастут.

Исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация операторов связи» Салават Ормошев cчитает, что технология 5G — это следующая ступень развития беспроводной сети после 4G, и она однозначно нужна в Кыргызской Республике. Другой вопрос — когда она будет внедрена в стране?

«Все зависит от готовности рынка, то есть от потребителей услуг связи. В части потребителей важно учитывать, насколько их потребности высоки от возможностей 4G-сети. Готовность сотовых операторов будет зависеть от спроса. Кроме того, важно одновременное внедрение данной технологии у всех операторов, присутствующих на рынке мобильной связи в Кыргызстане, так как наличие здоровой конкуренции позволит иметь на рынке качественную услугу связи нового поколения», — поделился он.

Учитывая все вышеизложенное, сотовые операторы MEGA и Beeline выступили против инициативы проведения аукциона.

Государственный оператор сотовой связи MEGA подтвердил, что получил запрос от Минцифры, где говорится о планируемом аукционе для внедрения технологии 5G. Компания выступает за развитие современных технологий связи, но за своевременное. Сейчас, несмотря на потенциал, который предоставляет 5G, Кыргызстан сталкивается с множеством вызовов на пути к его внедрению. Пока республика не решит эти проблемы, реализация 5G остается в перспективе.

Поэтому важно сначала улучшить существующую инфраструктуру, чтобы обеспечить надежную связь для всех, а затем постепенно внедрять новые технологии, ориентируясь на реальные потребности и возможности населения.

Сеть компании MEGA хоть и покрывает более 99 процентов населенной территории КР, но при этом продолжает постоянную работу над расширением и модернизацией сети стандартов 3G и 4G.

Развивать и улучшать 3G и 4G — это шаг, который принесет пользу большему числу людей и создаст более устойчивую основу для будущих технологий. Внедрение подобных технологий должно осуществляться на основе анализа мнения всех кыргызстанцев. Только после этого можно эффективно и справедливо внедрять новшества, учитывая потребности и возможности всех слоев населения.

Лицензии ГАС: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.