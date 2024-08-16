Услуга «Банковское сопровождение контрактов» от ОАО «Элдик Банк»

С 2023 года в рамках Закона КР «О государственных закупках» ОАО «Элдик Банк» начало предоставлять услугу «Банковское сопровождение контрактов».

Банковское сопровождение контрактов (БСК) — это цифровая платформа для управления проектом. Практическое применение БСК позволяет управлять финансовыми рисками проекта.

Банк осуществляет платежный мониторинг и контроль целевого использования денежных средств, выделенных участникам проекта. В целях выполнения возложенных функций он открывает специальные банковские счета всем участникам для осуществления расчетов, связанных с исполнением проекта.

Следует отметить также наличие исключений в отношении участников проекта, расчеты с которыми могут осуществляться без открытия специального банковского счета. К исключениям относятся физические лица, производители, официальные дистрибьютеры и дилеры, субъекты естественных монополий, контрагенты, оборот с которыми не превышает лимит существенности.

Отдел банковского сопровождения контрактов ОАО «Элдик Банк» приглашает вас к сотрудничеству в рамках услуги «Банковское сопровождение контрактов».

Преимущества банковского сопровождения контрактов в ОАО «Элдик Банк»:

Индивидуальная консультация и предоставление рекомендаций при подготовке документации в рамках БСК. Дистанционное управление и контроль над проектом (строительство или ремонт) с помощью сервисов БСК. Получение оперативной информации о привлеченных участниках при исполнении проекта. Возможность применения индивидуальных параметров банковского сопровождения контракта. Высокий уровень контроля целевого использования выделенных средств для исполнения проекта.

Используйте абсолютно новый уровень управления проектами с помощью услуги «Банковское сопровождение контрактов». ОАО «Элдик Банк» предоставит вам возможность управления вашими проектами в оперативном и индивидуальном режиме, позволяя мониторить реализацию проекта и обеспечивая условия контроля целевого использования ресурсов.

Подробнее об условиях сотрудничества можно узнать по телефону 0555514382 или в офисе по адресу: город Бишкек, проспект Чуй, 96.

Лицензия НБКР №033 от 22 июня 2017 года.