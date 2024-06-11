Школьник из КР стал призером Азиатско-Тихоокеанской олимпиады по информатике

Восьмиклассник школы «Газпром Кыргызстан» Ян Бобрус на XVIII Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по информатике (Asia-Pacific Informatics Olympiad — APIO) завоевал серебряную медаль.

К олимпиаде Яна Бобруса подготовил учитель Медербек Осмонов.





В олимпиаде, которая проводилась Китайской Народной Республикой 18-20 мая 2024 года, приняли участие 286 школьников из 35 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Команда Кыргызстана из семи школьников участвовала в олимпиаде в онлайн-формате под видеонаблюдением.