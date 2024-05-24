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Бизнес

«Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»

Компания «Газпром Кыргызстан» успешно завершила проект по газификации жилмассива «Токольдош» в Свердловском районе. Торжественная церемония состоялась в присутствии вице-мэра Бишкека и руководства предприятия. На мероприятии было отмечено значительное снижение уровня смога в столице в прошедшую зиму.

Жители «Токольдоша» давно ждали этого события. Теперь они имеют доступ к природному газу, что значительно улучшит их качество жизни. Местные жители выразили благодарность «Газпром Кыргызстан» за надежный экологичный энергоресурс.

Нурмухамед Юсупов, житель жилмассива «Токольдош»: «Раньше топили углем. Каждый день три-четыре ведра. Утром, в обед — все время поддерживали тепло, но и то не всегда удавалось. А сейчас совсем другое. Газ — это большое преимущество».

В рамках проекта в жилом массиве «Токольдош» было построено более 10 километров газораспределительных сетей. Подключение осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газификации и инвестиционной программой компании «Газпром Кыргызстан».

«Сегодня у нас хорошая новость — газификация жилмассива «Токольдош». Как вы сами видите, жители очень рады. Газ — это улучшение бытовых условий, а самое главное — это экология. Я поговорил с местными жителями. Они сказали, что смога этой зимой было значительно меньше. Кроме того, в прошлом году 19 котельных муниципалитета переведены на газ. Это также положительно повлияло и повлияет на экологию», — отметил в своем выступлении Рамиз Алиев, вице-мэр Бишкека.

В 2023 году было проложено 235 километров газораспределительных сетей в 12 жилых массивах столицы и Чуйской области. Рост объема потребления газа и увеличение числа абонентов подтверждают эффективность проводимой газификации. С начала деятельности «Газпром Кыргызстан» более 270 тысяч человек получили доступ к природному газу.

Мурат Сулайманов, заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству в ОсОО «Газпром Кыргызстан», заметил: «Наша компания «Газпром Кыргызстан» в своей деятельности стремится не только к безопасной и стабильной подаче газа, но и к созданию эффективной газовой инфраструктуры для граждан. Учитывая неблагоприятную экологическую ситуацию в городе, «Газпром Кыргызстан» проводит планомерную и поступательную работу совместно с мэрией столицы по газификации всех населенных пунктов и оставшихся участков Бишкека, чтобы улучшить экологию».

«Газпром Кыргызстан» вносит значительный вклад в борьбу с загрязнением воздуха, обеспечивая население экологически чистым топливом. За девять лет своей работы компания построила более 1 тысячи 250 километров газораспределительных сетей для газификации 53 населенных пунктов республики.

Льготное кредитование газификации жилых домов, расположенных в Бишкеке и Чуйской области

Теперь газифицировать свой дом можно с помощью льготных кредитов от «РСК Банка» и «Айыл Банка». Госбанки готовы предоставить кредиты под 8 процентов годовых, что делает процесс газификации еще более доступным и выгодным для жителей.

Более подробную информацию о льготном кредитовании услуги по газификации дома можно узнать в:

  • «РСК Банке»: контакт-центр — 9111, сайт;
  • «Айыл Банке»: контакт-центр — 5511, сайт.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/294885/
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