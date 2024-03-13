Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь

71-летний Д. 12 лет назад начал замечать дрожь в пальцах и руке. Невролог диагностировал у него болезнь Паркинсона. С годами она постепенно прогрессировала до момента, когда Д. стало трудно жить без посторонней помощи. Его зять посетил один из медицинских центров Acıbadem в Стамбуле (Турция) в надежде восстановить качество жизни своего тестя.

Когда болезнь Паркинсона только заявила о себе первыми симптомами, у Д. дрожали руки. Однако со временем он начал замечать другие симптомы: трудности при ходьбе, неустойчивость, замедление движений тела, уменьшение размеров шагов, снижение ловкости рук. Несмотря на эти проблемы, мужчина смягчал симптомы лекарствами и продолжал свою повседневную деятельность, насколько это было возможно. По мере прогрессирования болезни у Д. появились новые симптомы — например, скованность мышц. Более того, лекарства теряли эффективность, облегчение приходило всего лишь на час после их приема.

«Д. для меня как отец, и мы заботимся друг о друге. В течение нескольких лет, когда симптомов болезни Паркинсона становилось больше и они усугублялись, ему становилось все труднее справляться со своими повседневными потребностями. Эта ситуация была тяжелой не только для него, но и для членов семьи, которые заботились и поддерживали его», — объяснил зять Д.

Семья Д. открыла для себя клинику Acıbadem в Турции и узнала об операции по глубокой стимуляции мозга (DBS) — методе, который часто может облегчить симптомы болезни Паркинсона. Воодушевленные такой перспективой жена, дочь и зять Д. приняли решение обратиться в клинику Acıbadem.

Глубокая стимуляция мозга при болезни Паркинсона

Сегодня не существует лекарства от этого недуга, но у некоторых пациентов проходят симптомы. Операция DBS — метод, который потенциально может облегчить симптомы болезни Паркинсона. Во время хирургического вмешательства к определенному участку головного мозга подключают проволочный электрод и стимулятор под ключицей, который посылает электрические импульсы на электрод. Все это позволяет регулировать аномальные электрические сигналы в мозгу. Процедура помогает восстановить контроль над движениями и вернуться к нормальной жизни, избавляя пациента от тремора примерно на 80 процентов. У пациентов с болезнью Паркинсона наблюдается значительное снижение ригидности мышц (примерно на 70 процентов), а также улучшение способности ходить (примерно на 50 процентов).

Возвращение к жизни

«Пациент Д. страдал идиопатической болезнью Паркинсона более 12 лет. Мышцы были жесткими, ходил он с трудом, руки дрожали. Мы провели тщательную диагностику вместе с нашими экспертами-неврологами. Результаты показали, что пациенту подходит операция по глубокой стимуляции мозга, которую мы и провели», — пояснил профессор Сабанджи.

Через несколько дней после операции стимулятор активировали с помощью пульта дистанционного управления, аналогичного тем, что используются для телевизоров. Значительное облегчение пришло после корректировки настроек DBS, это помогло убрать симптомы болезни по максимуму. Снизилась жесткость мышц, улучшилась ходьба, сократилась дрожь в руках. Ожидается, что в ближайшие месяцы двигательные способности пациента будут улучшаться, а симптомы заболевания будут постепенно уменьшаться. Мужчина был чрезвычайно благодарен всем, кто его окружал, за заботу и поддержку. «Мы находимся в клинике Acıbadem почти две недели. Это медучреждение, как и сами врачи, превосходно. Я ценю все, что персонал клиники сделал для меня», — с благодарностью сказал Д.

Его зять, рассказал, что «состояние родственника улучшается с каждым днем, и сейчас он чувствует себя очень хорошо. Мы очень довольны процессом».

Клиника Acıbadem объединяет неврологов, нейрохирургов и нейропсихологов, которые стали первопроходцами в лечении болезни Паркинсона. Ежегодно сотни пациентов со всего мира обращаются за помощью в Acıbadem для лечения недуга. Если вы сомневаетесь, подойдет ли операция DBS вам, обратитесь в представительство клиники Acıbadem.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.

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