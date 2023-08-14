В планах «Газпром Кыргызстан» на 2023 год газификация 12 жилмассивов

Активные работы по газификации идут в бишкекских жилмассивах «Токольдош», «Ак-Тилек», «Ак-Тилек-2», «Ак-Тилек-Турбаза» и «Ала-Арча», а также работы начаты в селах Новопавловка и Селекционное Чуйской области. В скором времени компания развернет деятельность в населенных пунктах «Бакай-Ата», «Верхний Кок-Жар», «Попеновка» и «Товарная».

В начале года подача газа была реализована в столичном жилмассиве «Кырман».

Проектная протяженность газораспределительных систем в населенных пунктах, газифицируемых в 2023 году, составит 218 километров.

Бишкек:

жилмассив «Токольдош» — 11,3 километра;

жилмассив «Ак-Тилек» — 6,5 километра;

«Ак-Тилек-Турбаза» — 4 километра;

жилмассив «Ак-Тилек-2» — 4,3 километра;

жилмассив «Ала-Арча» — 12,2 километра;

жилмассив «Бакай-Ата» — 16,2 километра (работы планируется завершить к февралю 2024 года);

жилмассив «Верхний Кок-Жар» — 4,1 километра;

жилмассив «Попеновка» — 2,5 километра;

жилмассив «Товарная» — 3,8 километра;

Чуйская область

село Селекционное — 7,7 километра;

село Новопавловка — 146 километра (строительные работы в данном населенном пункте будут вестись до конца 2023 года и продолжены в 2024-м, подача газа будет осуществляться поэтапно по мере завершения работ).

Газификация новых районов осуществляется в рамках генеральной схемы газификации Кыргызской Республики и инвестиционной программы компании «Газпром Кыргызстан».

Компания уже газифицировала 42 жилых массива по республике, в которых расположено 45 тысяч домовладений. В планах до конца 2023 года подведение газа еще в 11 населенных пунктов, охватывающих 10 тысяч домовладений.

Если принять во внимание, что в одном домовладении проживают не менее пяти человек, то число жителей, получивших доступ к природному газу, превысило 275 тысяч человек.

Переход к газовому отоплению — требование времени. Особенно вопрос актуален в условиях энергетического кризиса в стране. Отопление углем также нежелательно ввиду серьезных экологических проблем в столице.

Природный газ — безопасная для здоровья и доступная альтернатива традиционным источникам тепла.

Расходы для отопления дома площадью 100 квадратных метров в месяц требуется около 406 кубометров природного газа. Стоимость такого объема газа составит 7 тысяч 714 сомов.

Уголь

Если этот дом отапливать углем, то расходы составят 7 тысяч 371 сом, так как потребуется не менее 1 тонны 229 килограммов угля. Средняя стоимость тонны угля сегодня составляет порядка 6 тысяч сомов.

Электричество

Если рассматривать электричество как источник отопления, то для дома той же площади понадобится 4 тысячи 421 киловатт-час энергии в месяц, что обойдется потребителю в 8 тысяч 389 сомов.

Цены на отопление различными видами топлива отличаются незначительно, однако природный газ считается не только экологически чистым, но и энергоэффективным источником. В связи с этим экологи настоятельно рекомендуют жителям районов, где проведена газификация, перейти на голубое топливо.