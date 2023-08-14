13:15
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Бизнес

В планах «Газпром Кыргызстан» на 2023 год газификация 12 жилмассивов

Активные работы по газификации идут в бишкекских жилмассивах «Токольдош», «Ак-Тилек», «Ак-Тилек-2», «Ак-Тилек-Турбаза» и «Ала-Арча», а также работы начаты в селах Новопавловка и Селекционное Чуйской области. В скором времени компания развернет деятельность в населенных пунктах «Бакай-Ата», «Верхний Кок-Жар», «Попеновка» и «Товарная».

В начале года подача газа была реализована в столичном жилмассиве «Кырман».

Проектная протяженность газораспределительных систем в населенных пунктах, газифицируемых в 2023 году, составит 218 километров.

Бишкек:

  • жилмассив «Токольдош» — 11,3 километра;
  • жилмассив «Ак-Тилек» — 6,5 километра;
  • «Ак-Тилек-Турбаза» — 4 километра;
  • жилмассив «Ак-Тилек-2» — 4,3 километра;
  • жилмассив «Ала-Арча» — 12,2 километра;
  • жилмассив «Бакай-Ата» — 16,2 километра (работы планируется завершить к февралю 2024 года);
  • жилмассив «Верхний Кок-Жар» — 4,1 километра;
  • жилмассив «Попеновка» — 2,5 километра;
  • жилмассив «Товарная» — 3,8 километра;

Чуйская область

  • село Селекционное — 7,7 километра;
  • село Новопавловка — 146 километра (строительные работы в данном населенном пункте будут вестись до конца 2023 года и продолжены в 2024-м, подача газа будет осуществляться поэтапно по мере завершения работ).

Газификация новых районов осуществляется в рамках генеральной схемы газификации Кыргызской Республики и инвестиционной программы компании «Газпром Кыргызстан».

Компания уже газифицировала 42 жилых массива по республике, в которых расположено 45 тысяч домовладений. В планах до конца 2023 года подведение газа еще в 11 населенных пунктов, охватывающих 10 тысяч домовладений.

Если принять во внимание, что в одном домовладении проживают не менее пяти человек, то число жителей, получивших доступ к природному газу, превысило 275 тысяч человек.

Переход к газовому отоплению — требование времени. Особенно вопрос актуален в условиях энергетического кризиса в стране. Отопление углем также нежелательно ввиду серьезных экологических проблем в столице.

Природный газ — безопасная для здоровья и доступная альтернатива традиционным источникам тепла.

Расходы для отопления дома площадью 100 квадратных метров в месяц требуется около 406 кубометров природного газа. Стоимость такого объема газа составит 7 тысяч 714 сомов.

Уголь

Если этот дом отапливать углем, то расходы составят 7 тысяч 371 сом, так как потребуется не менее 1 тонны 229 килограммов угля. Средняя стоимость тонны угля сегодня составляет порядка 6 тысяч сомов.

Электричество

Если рассматривать электричество как источник отопления, то для дома той же площади понадобится 4 тысячи 421 киловатт-час энергии в месяц, что обойдется потребителю в 8 тысяч 389 сомов.

Цены на отопление различными видами топлива отличаются незначительно, однако природный газ считается не только экологически чистым, но и энергоэффективным источником. В связи с этим экологи настоятельно рекомендуют жителям районов, где проведена газификация, перейти на голубое топливо.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/272423/
просмотров: 4968
Версия для печати
Материалы по теме
«Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
«Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
5,3 миллиарда сомов — налоговые отчисления «Газпром» в КР за 9 месяцев 2023 года
Девятнадцать муниципальных котельных Бишкека успешно переведены на газ
«Газпром Кыргызстан» подал природный газ в жилой массив «Верхний Кок-Жар»
«Газпром Кыргызстан» завершил газификацию трех участков села Новопавловка
Льготные кредиты от 8 процентов для газификации от «РСК Банка» и «Айыл Банка»
График работы ЦОНов газовых служб с 6 по 8 ноября
«Газпром Кыргызстан» начал подачу газа в «Ак-Тилек» и «Ак-Тилек Турбаза»
«Газпром Кыргызстан» газифицировал очередной населенный пункт. Это «Ала-Арча»
Популярные новости
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
24 февраля, суббота
13:00
Еще одна компания из Кыргызстана попала в санкционный список США Еще одна компания из Кыргызстана попала в санкционный с...
12:30
Участок дороги Казарман — Акталчат закрыт для проезда
12:21
Два года войне. Здание посольства США в Бишкеке осветили в цвет флага Украины
11:59
Минцифры предлагает создать новое госучреждение по регистрации населения
11:32
Социальный контракт. Реализовать проект не смогли только 23 участника