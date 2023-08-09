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Бизнес

«Газификация»: получите льготный кредит в госбанках сроком до двух лет

Принимая во внимание ухудшающуюся экологическую ситуацию в осенне-зимний период, «Газпром Кыргызстан», «РСК Банк» и «Айыл Банк» подписали соглашение о сотрудничестве и внедрении кредитного продукта «Газификация».

Основные преимущества кредита «Газификация» от госбанков — это:

  • отсутствие залога;

  • отсутствие поручительства;

  • отсутствие первоначального взноса.

«РСК Банк» предлагает суммы кредита от 5 тысяч до 150 тысяч сомов, «Айыл Банк» — до 200 тысяч сомов. Средства можно направить на покрытие расходов по газификации и приобретение необходимых материалов.

Для оформления кредита «Газификация» необходимо в один из банков предоставить следующие документы:

  • документы, подтверждающие источник и размеры вашего дохода за период от трех до шести месяцев;
  • копию паспорта;
  • копию правоустанавливающих документов на жилой дом;
  • расчетную смету за услуги газификации «Газпром Кыргызстан»;
  • счет на оплату необходимых материалов;
  • счет на оплату покупки и установки газового отопительного котла.

Годовая процентная ставка по кредитам госбанков составляет 18 процентов, что обеспечивает выгодные условия его погашения. Срок кредита может быть от 3 до 24 месяцев.

Для клиентов, получивших кредит до 31 августа 2023 года, предусмотрен дополнительный бонус — скидка до 3 тысяч сомов на отдельные виды работ, выполняемые «Газпром Кыргызстан» для индивидуальных жилых домов частного сектора при первичной газификации.

Расчет банковских выплат по кредиту «Газификация»

Допустим, что ваши расходы по газификации частного дома с учетом покупки газового котла и необходимых расходных материалов составляют 100 тысяч сомов, возьмем срок кредитования 24 месяца, то ежемесячный платеж составит не более 5 тысяч сомов в месяц.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/272102/
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