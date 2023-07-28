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Бизнес

Глава МИД Индии: Председательство в G20 активизировало внешнюю политику страны

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил в Раджья Сабхе (верхней палате парламента Индии), что председательство в G20 послужило катализатором для активизации внешней политики страны. Об этом сообщает JioNews.

Он также отметил, что председательство Индии в G20 дает дополнительные силы для реализации концепции премьер-министра Нарендры Моди «Атманирбхар и Виксит Бхарат» (самостоятельная и самодостаточная Индия).

«В 2022 году Индия приняла знаковое председательство в G20. В сентябре мы проведем саммит. Наше председательство послужило катализатором для активизации нашей внешней политики и придало дополнительные силы для реализации видения премьер-министра «Атманирбхар и Виксит Бхарат», — заявил Субраманьям Джайшанкар.

Он подчеркнул, что Индия, председательствуя в G20, смогла привлечь внимание к наиболее актуальным проблемам, стоящим перед человечеством, особенно перед развивающимися странами. Индия выступает за инклюзивный «ориентированный на человека подход» к решению проблем изменения климата и развития.

«Во время нашего председательства мы смогли сосредоточить внимание на наиболее актуальных проблемах, стоящих перед человечеством, особенно перед развивающимися странами, включая «Миссию LiFE» по расширению возможностей для ведения безвредного для климата образа жизни и популяризацию проса для решения проблемы продовольственной безопасности. Мы также выступаем за инклюзивный человекоориентированный подход к действиям в области климата и развития, а также за использование технологий для изменения жизни людей», — подчеркнул глава МИД Индии.

Джайшанкар рассказал, что с 6 апреля Индия уже провела встречу министров развития G20 в Варанаси, встречу министров сельского хозяйства в Хайдарабаде, встречу министров туризма «Большой двадцатки» в Гоа, встречу министров образования в Пуне, встречу министров финансов и управляющих центральных банков в Гандинагаре, встречу министров труда и занятости в Индоре, встречу министров энергетики в Гоа, встречу министров окружающей среды и климатической устойчивости в Ченнаи, а также встречу министров по расширению прав и возможностей женщин в Гандинагаре.

«Как и предполагалось, мы реализуем наше намерение сделать председательство Индии поистине национальным делом и показать Индию всему миру. Сегодня мир понимает, что когда Индия говорит, она говорит не только за себя, но и за других. И что Индия выступает как голос мира, безопасности и процветания для всех. Выступая в качестве силы, способствующей глобальному благу и стабильности, мы также решительно защищаем наши национальные интересы», — добавил он.

Во время заседания глава МИД Индии также сообщил, что премьер-министр Нарендра Моди посетил семь стран, принял участие во встречах QUAD и G7 в Японии, а также был сопредседателем третьего саммита Форума сотрудничества Индии и Тихоокеанских островов (FIPIC) в Папуа-Новой Гвинее.

По словам Джайшанкара, в настоящее время Индия рассматривается как «надежный и эффективный партнер в области развития».

В настоящее время партнерство Индии в области развития охватывает 78 стран.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271345/
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