«Газпром Кыргызстан» успешно провел пятый турнир по пожарно-прикладному спорту

Профессия газовика, как и огнеборца, требует от человека быть физически подготовленным, максимально собранным и готовым к любым капризам техники. С таким подходом к делу компания «Газпром Кыргызстан» ежегодно проводит внутрикорпоративный турнир по пожарно-прикладному спорту. Этот вид спорта оттачивает профессиональное мастерство, демонстрирует высокую планку владения своим телом и техникой тех людей, чья работа заключается в покорении огня.

Зрелищные соревнования, посвященные пятилетнему юбилею турнира, разгорелись на стадионе «Динамо» в Бишкеке. В этом году в турнире приняли участие 11 команд, среди которых две команды МЧС КР, одна команда кафедры пожарной безопасности Института инновационных технологий, одна команда юных спасателей и семь команд филиалов «Газпром Кыргызстан».

Первый день соревнований включал две дисциплины: подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни и преодоление 100-метровой полосы препятствий.



Все дисциплины взяты из повседневной деятельности пожарных и спасателей и призваны моделировать их действия в условиях чрезвычайных ситуаций.

Подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни

Одной из наиболее зрелищных дисциплин пожарно-прикладного спорта является подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни. После стартового выстрела участник со штурмовой лестницей в руке пробегает 32 метра до учебной башни и начинает взбираться на нее, закрепляя лестницу за оконный проем на каждом этаже. Финиш производится на 4-м этаже, когда спортсмен становится двумя ногами на пол. Этот вид программы всегда протекает в упорной борьбе, и нередко победителей и призеров на финише разделяют сотые доли секунды.

Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями

Стометровая полоса с препятствиями требует полной концентрации сил и внимания. Через 23 метра после старта участник преодолевает двухметровый забор, подхватывает два пожарных рукава весом 5 килограммов, пробегает по бревну (бум), после чего присоединяет один рукав к разветвлению, стоящему на беговой дорожке, а другой к стволу, находящемуся за спиной с момента старта, затем пересекает финишный створ.

Во второй день участники соревновались в дисциплине по боевому развертыванию от мотопомпы.

Боевое развертывание от мотопомпы

Самый сложный этап соревнований — боевое развертывание от мотопомпы. После сигнала «Старт» участники пробегают расстояние до щита, соединяют магистральную линию с мотопомпой, разветвлением и прокладывают две рабочие линии. Одновременно соединяют всасывающие рукава между собой к заборной сетке и мотопомпе (заборная сетка присоединяется к всасывающему рукаву до погружения ее в емкость с водой; после выполнения упражнения судьей у щита проверяется соединение сетки с рукавом). Производятся запуск мотопомпы, забор воды из резервуара (емкостью 1 тысяча литров) и подача ее по рукавным линиям.

Итоги

Показав отличные результаты в финальной дисциплине, команда «Ошгаз» вырвалась вперед, установив новый стандарт высококлассной командной работы. Представители филиала продемонстрировали эффективную координацию и боевую готовность, что позволило команде одержать победу над сильными конкурентами и заслуженно привело их к триумфу. А юбилейный кубок стал символом их боевого духа.

Мурат Сулайманов, заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ОсОО «Газпром Кыргызстан»:

«Обеспечение производственной безопасности является приоритетом в деятельности компании «Газпром Кыргызстан». Поэтому безопасность всегда находится в центре внимания сотрудников. Мы прикладываем максимум своих усилий, чтобы быть готовыми к любым чрезвычайным ситуациям. Одним из способов поддержания высокого уровня подготовки являются такие профилактические мероприятия, как прошедший турнир. Его цель — повысить осведомленность о производственной безопасности, обучить правильным методам предотвращения пожаров и эффективным способам реагирования в случае возникновения ЧС».

Акылбек Расулов, начальник управления пожаротушения и пожарной профилактики МЧС КР:

«Пожарно-прикладной спорт — это не только сила, ловкость и физическая выносливость, но еще и умение работать в команде, готовность в любой момент прийти на помощь людям, которые оказываются в беде. Проведение турнира по пожарно-прикладному спорту также направлено на укрепление дружеских связей и сотрудничества между МЧС и филиалами «Газпром Кыргызстан». Участие в этих соревнованиях закаляет характер, воспитывает командный дух и прививает готовность бороться за результат. Уверен, что все эти качества помогут нашим спортсменам добиться высоких результатов как в спорте, так и в жизни».

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