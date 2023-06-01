Большой туристический фестиваль в Бишкеке взорвал город энергией и впечатлениями

27 мая в Бишкеке прошло невероятное событие, которое надолго запомнится всем его участникам и гостям. Bishkek Tourism Festival стал ярким событием, собравшим более 10 тысяч человек на своей площадке. Это масштабное событие было организовано мэрией Бишкека, Фондом поддержки развития туризма в Кыргызской Республике, департаментом туризма КР и ивент-агентством SunHouse Team .

Фестиваль стал ключевым моментом в развитии туризма в Кыргызстане, собрав вместе представителей отрасли и став платформой для важных контактов и новых возможностей. Его главной целью было развитие внутренних туристических продуктов, продвижение местных провайдеров услуг через сотрудничество с туроператорами и развитие Бишкека как привлекательной туристской дестинации.

В программе фестиваля гости смогли ознакомиться с разнообразными возможностями в сфере туризма, принять участие в нетворкинге на базе «Босого» и послушать вдохновляющие выступления выдающихся спикеров. Среди приглашенных гостей были такие эксперты, как Максат Чакиев (эксперт по страновому туризму), Чынгызхан Токтобаев (сооснователь KettikKG), Альбина Алимова (председатель дестинации Каракол), Чынгыз Батырбеков (сооснователь и директор KOLFEST), Чингиз Оролбаев (директор центра «Босого»), Нургуль Джапарова (заведующая кафедрой «Академия туризма»), Максат Адина (эксперт по экотуризму) и Владимир Успенский (эксперт по современному туризму).

Фестиваль привлек внимание и вызвал восторг более 10 тысяч гостей, включая жителей столицы и приезжих. Их ожидала захватывающая программа события, включающая в себя пространство развлечений «Оюн Зоок» с этно-играми и этно-шоу, мастер-классы, гастробазар, зажигательную шоу-программу и конкурсы.

На фестивале были разыграны ценные призы от ведущих брендов, проведена экоакция от Kirpi Project и Coca-Cola по переработке пластика. Участники фестиваля вместе создали арт-инсталляцию из крышек, а в результате было передано 8 экоскамеек городу из собранных 43 тысяч 260 крышек.

Одной из основных составляющих фестиваля стали B2B-встречи, которые прошли на базе туристического информационного центра «Босого». Участники события представили свои идеи в области туризма, нашли единомышленников и наладили ценные бизнес-контакты.

На выставочной зоне игроков рынка туризма проводились знакомства с представителями известных компаний и тысячами людьми, заинтересованных в путешествиях, отдыхе и развлечениях.

Bishkek Tourism Festival стал грандиозным событием, оставившим незабываемые впечатления у всех его участников. Бишкек продемонстрировал свой потенциал как туристической дестинации, а участники и гости фестиваля получили непреодолимую дозу энергии и впечатлений. Это событие поможет развитию туризма в Кыргызстане и в укреплении репутации Бишкека как привлекательной туристической дестинации.