14:50
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Бизнес

Большой туристический фестиваль в Бишкеке взорвал город энергией и впечатлениями

27 мая в Бишкеке прошло невероятное событие, которое надолго запомнится всем его участникам и гостям. Bishkek Tourism Festival стал ярким событием, собравшим более 10 тысяч человек на своей площадке. Это масштабное событие было организовано мэрией Бишкека, Фондом поддержки развития туризма в Кыргызской Республике, департаментом туризма КР и ивент-агентством SunHouse Team .

Фестиваль стал ключевым моментом в развитии туризма в Кыргызстане, собрав вместе представителей отрасли и став платформой для важных контактов и новых возможностей. Его главной целью было развитие внутренних туристических продуктов, продвижение местных провайдеров услуг через сотрудничество с туроператорами и развитие Бишкека как привлекательной туристской дестинации.

В программе фестиваля гости смогли ознакомиться с разнообразными возможностями в сфере туризма, принять участие в нетворкинге на базе «Босого» и послушать вдохновляющие выступления выдающихся спикеров. Среди приглашенных гостей были такие эксперты, как Максат Чакиев (эксперт по страновому туризму), Чынгызхан Токтобаев (сооснователь KettikKG), Альбина Алимова (председатель дестинации Каракол), Чынгыз Батырбеков (сооснователь и директор KOLFEST), Чингиз Оролбаев (директор центра «Босого»), Нургуль Джапарова (заведующая кафедрой «Академия туризма»), Максат Адина (эксперт по экотуризму) и Владимир Успенский (эксперт по современному туризму).

Фестиваль привлек внимание и вызвал восторг более 10 тысяч гостей, включая жителей столицы и приезжих. Их ожидала захватывающая программа события, включающая в себя пространство развлечений «Оюн Зоок» с этно-играми и этно-шоу, мастер-классы, гастробазар, зажигательную шоу-программу и конкурсы.

На фестивале были разыграны ценные призы от ведущих брендов, проведена экоакция от Kirpi Project и Coca-Cola по переработке пластика. Участники фестиваля вместе создали арт-инсталляцию из крышек, а в результате было передано 8 экоскамеек городу из собранных 43 тысяч 260 крышек.

Одной из основных составляющих фестиваля стали B2B-встречи, которые прошли на базе туристического информационного центра «Босого». Участники события представили свои идеи в области туризма, нашли единомышленников и наладили ценные бизнес-контакты.

На выставочной зоне игроков рынка туризма проводились знакомства с представителями известных компаний и тысячами людьми, заинтересованных в путешествиях, отдыхе и развлечениях.

Bishkek Tourism Festival стал грандиозным событием, оставившим незабываемые впечатления у всех его участников. Бишкек продемонстрировал свой потенциал как туристической дестинации, а участники и гости фестиваля получили непреодолимую дозу энергии и впечатлений. Это событие поможет развитию туризма в Кыргызстане и в укреплении репутации Бишкека как привлекательной туристической дестинации.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/267041/
просмотров: 4707
Версия для печати
Материалы по теме
Каракол победил на конкурсе Top 100 Stories, Green Destinations
В городе Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи
На юге Кыргызстана открыли еще две точки отдыха RestPoint
Французские бизнесмены заинтересованы в развитии горнолыжного туризма КР
Каракольцам бесплатно передали 30 комплектов беговых лыж
Подписан Закон «О внесении изменений в Закон «О туризме»
Кыргызстан занял 131-е место в индексе паспортов за 2023 год
Глава Минэкономики призвал кыргызстанцев с уважением относиться к туристам
Гостиницы, рестораны и туркомпании заплатили 2,6 миллиарда налогов в 2023 году
В Кыргызстане увеличилось число туристов
Популярные новости
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
22 марта, пятница
14:26
Авария на ТЭЦ Бишкека. Руководство отреагировало на жалобу пострадавшего Авария на ТЭЦ Бишкека. Руководство отреагировало на жал...
14:00
Клонирование малины и выращивание шафрана. Ученые Кыргызстана помогают фермерам
13:50
За нецензурную брань в адрес медработников предлагают штрафовать
13:29
Изнасилование 13-летней девочки в Сокулуке. Задержаны двое подозреваемых
13:24
Почему Кыргызстану не подходит 12-летнее обучение в школе — мнение эксперта