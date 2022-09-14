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Бизнес

ОсОО «Газпром Кыргызстан» получило награду «Лучший налогоплательщик»

За весомый вклад в пополнение доходной части республиканского бюджета и добросовестное исполнение налогового законодательства ОсОО «Газпром Кыргызстан» признано лучшим налогоплательщиком по итогам 2021-го и 7 месяцев 2022 года. Сертификат «Лучший налогоплательщик Кыргызстана» вручила Государственная налоговая служба при правительстве Кыргызской Республики в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

По итогам указанного периода общий объем налоговых выплат «Газпром Кыргызстан» составил порядка 1 миллиарда сомов.

О компании: ОсОО «Газпром Кыргызстан» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Компания занимается поставкой, транспортировкой, распределением и реализацией природного газа на внутреннем рынке Кыргызской Республики.

Миссия компании — надежное, эффективное и бесперебойное снабжение природным газом потребителей, газификация новых районов республики, а также реконструкции и модернизация газотранспортных мощностей, объектов подземного хранения и распределения газа.

С 2014 по 2022 год объем вложений компании в развитие и модернизацию газовой инфраструктуры республики превысил 30 миллиардов сомов.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/244876/
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