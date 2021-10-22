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Бизнес

Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!

В этом году KICB празднует свой юбилей — 20-летие со дня основания. За это время банк зарекомендовал себя как надежный финансовый институт, которому с каждым днем доверяют все больше клиентов. В честь своего дня рождения KICB проводит масштабную акцию совместно с НПС «ЭЛКАРТ» для всех держателей «ЭЛКАРТ» KICB.

«Яркая осень с ЭЛКАРТ от KICB — в рамках акции разыгрываются сертификаты на приобретение техники на общую сумму 300 тысяч сомов!

Как принять участие?

Чтобы стать участником акции, достаточно иметь карту «ЭЛКАРТ» от ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» и оплачивать покупки безналичным способом.

Победителями акции становятся участники, совершившие безналичные платежи через ПОС-терминалы и интернет-транзакции на наибольшую сумму.

Призовой фонд

Как открыть карту «ЭЛКАРТ»?

  • Подойдите в любое отделение KICB с паспортом.
  • Заполните заявление. Вам поступит SMS, когда карта будет готова!

Подробная информация по акции здесь.

В юбилейный год банк проводит ряд мероприятий, включая акции с ценными призами, открытие новых офисов по республике, а также социальные и образовательные инициативы.

За время своего существования KICB удостоился признания многих международных финансовых институтов. Дважды был обладателем одной из самых престижных премий «Банк года», которые присудил влиятельный британский журнал The Banker издательства The Financial Times. Кроме того, банку была вручена награда «Лучший банк Кыргызстана» по версии международного финансово-аналитического издания Euromoney.

Остались вопросы? Специалисты KICB всегда на связи в любое удобное для вас время!

0312 62 01 01, 0553 62 01 01;

www.kicb.net, www.elcard.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/211257/
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