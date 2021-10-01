Боливар кыргызской промышленности не вывезет ношу. Эксперт о тарифной политике

«Боливар кыргызской промышленности не вывезет возлагаемую на нее ношу. Она элементарно падет, как загнанная лошадь» — так прокомментировал пагубные последствия новой среднесрочной тарифной политики эксперт Мусуркул Кабылбеков.

На своей странице в Facebook он обратился к тем, кто подставляет руководство страны.

Пагубные последствия предлагаемой вами среднесрочной тарифной политики будут иметь самые печальные последствия. Не надо подводить под монастырь руководство нашей республики. Мусуркул Кабылбеков

По его словам, Минэнерго отреагировало на комментарий о среднесрочной тарифной политике. Однако в своем ответе чиновники не ответили на главные вопросы эксперта.

«Минэнерго говорит, что тариф 2,52 сома за киловатт-час уже учитывает все расходы энергосектора, в том числе импорт электроэнергии, расходы по ТЭЦ, выплаты кредитов и займов, то есть все. В таком случае что же означает тариф 5,04 сома? Что означает тариф 3,28 сома? Откуда взялись никому не понятные повышающие коэффициенты 1.3 и 2.0, которые якобы рассчитаны на основе опять же себестоимости выработки электроэнергии на ТЭЦ?» — задается вопросами Мусуркул Кабылбеков.

Читайте по теме Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа

Он подчеркивает, что промышленный бизнес платил и готов дальше платить по экономически обоснованным, справедливым тарифам. «Свой долг перед государством в виде выплат по налогам и перед энергосектором промышленники выполняют честно и своевременно. Поступите аналогично, исключите повышающие коэффициенты как противоречащие законодательству и не имеющие никакого экономического обоснования», — обратился эксперт к властям.

«Стране нужна справедливая, экономически обоснованная тарифная политика, только в этом случае ее примет народ», — написал он.

«Больше справедливых тарифов Кыргызстану нужны честные и компетентные руководители с широким кругозором и государственным мышлением. Министры, способные приподняться чуть выше своего отраслевого болота. Республике крайне необходимы менеджеры, способные поставить интересы КР выше своих сиюминутных карьерных потребностей», — резюмировал Мусуркул Кабылбеков.

Напомним, проектом ССТП предлагается оставить без изменений тарифы для населения, но значительно повысить их для промышленного сектора и применять повышающие коэффициенты, из-за чего стоимость киловатт-часа вместо заявленных 2,52 составит 5,04 сома.

Применение повышающих коэффициентов к тарифам противоречит законодательству.

Эксперты уверены, что подобное повышение тарифа не решит стратегические цели, то есть не снизит потребление электроэнергии и расход воды в период ОЗП, а также не обеспечит поступления существенного дополнительного дохода.