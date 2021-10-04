Инновационный метод лечения рака простаты в Acıbadem

Ранняя диагностика и лечение рака простаты

Достижения в области медицинских технологий влияют на лечение самых распространенных в наше время видов рака. Рак простаты — наиболее часто встречающийся вид рака у мужчин старше 50 лет. Он — вторая по частоте причина смерти от онкологии после рака легких. Поскольку это заболевание несет серьезную угрозу для жизни многих мужчин, в настоящее время интенсивно ведутся научные исследования по улучшению методик ранней диагностики и лечения рака простаты. Благодаря усовершенствованным технологиям и повышению осведомленности в последнее время стала возможной ранняя диагностика рака простаты. Увеличение обнаружения опухоли предстательной железы на ранних стадиях привело к повышению количества пациентов с раком простаты, который не распространился на другие органы.

Для этих пациентов ведутся исследования новых видов лечения. На фоне стандартных методов, требующих усовершенствования, выделяют инновационное фокальное лечение (HIFU), которое нацелено только на пораженный участок простаты и помогает сохранить здоровые ткани органа. Именно фокусированный ультразвук высокой интенсивности (HIFU) позволяет лечить рак простаты, который диагностирован на ранней стадии и не распространился на другие части тела. Его также можно использовать для пациентов с рецидивом рака простаты вместо лучевой терапии.

Фото Acıbadem. Джан Обек, ведущий специалист Acıbadem по урологии

HIFU — инновационный метод

В настоящее время стандартным методом лечения рака предстательной железы, обнаруженным на ранней стадии, считается полное удаление пораженной простаты хирургическим путем. Однако такое лечение в некоторых случаях может приводить к нежелательным побочным эффектам (недержание мочи и эректильные дисфункции), даже если процедуру проводит опытный хирург. Медицинское сообщество не стоит на месте и продолжает поиск оптимальных методов. Одна из последних разработок в лечении пациентов с раком простаты — метод HIFU, при котором используются высокие температуры для уничтожения раковых клеток.

Как проходит фокальная терапия?

Фокальная терапия (HIFU) — это однодневная процедура, которая длится примерно 1-2 часа. Раковую область отмечают на МРТ или точно определяют с помощью техники интеллектуальной биопсии. Затем ультразвуковые волны высокой интенсивности направляются к раковым клеткам с помощью полуроботизированной технологии HIFU и уничтожают опухоль. Этот современный метод не требует разрезов. После завершения процедуры выполняется визуализация в реальном времени, чтобы проверить, достаточно ли обработана целевая область. Пациенты могут отправляться домой в тот же день.

В сети клиник Acıbadem опытные врачи успешно применяют метод фокальной терапии HIFU — метод, позволяющий лечить рак предстательной железы, сохраняя при этом здоровые ткани.

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