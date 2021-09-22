16:55
USD 84.80
EUR 99.50
RUB 1.16
Бизнес

MegaCom и госпредприятие «Инфоком» подписали меморандум о сотрудничестве

В рамках взаимодействия по проектам развития цифровых услуг компания MegaCom и государственное предприятие «Инфоком» при Министерстве цифрового развития КР подписали меморандум о сотрудничестве.

Официальная церемония подписания состоялась сегодня, 22 сентября, в головном офисе MegaCom при участии генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» Азата Базаркулова и директора ГП «Инфоком» Рыскулбека Осмоналиева.

«Планомерная трансформация из традиционной сотовой компании в оператора цифровых возможностей является одной из основополагающих целей ЗАО «Альфа Телеком». За последние годы компания MegaCom сумела добиться ощутимых результатов, внедрив актуальные цифровые решения в сферах телекоммуникаций, образования, здравоохранения, транспорта и других отраслях, и повысить доступность государственных услуг для населения республики. Мы считаем подписание меморандума со стороны ЗАО «Альфа Телеком» и госпредприятия «Инфоком» важным шагом на пути к укреплению цифрового взаимодействия между ведущими предприятиями Кыргызской Республики, имеющими множество точек соприкосновения», — отметил в своем выступлении Азат Базаркулов.

Стороны выразили уверенность в том, что основы взаимовыгодного сотрудничества, заложенные в тексте меморандума, благотворно отразятся на предоставлении потребителям выгодных и высококачественных мобильных решений, а также выведут на качественно новый уровень оперативное взаимодействие между ЗАО «Альфа Телеком» и ГП «Инфоком» и укрепят партнерские отношения в сфере применения современных технологичных инструментов цифрового маркетинга, обмена опытом и трудоустройства квалифицированных кадров, успешно завершивших обучение в IT-школе MegaCom.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/207996/
просмотров: 364
Версия для печати
Материалы по теме
Улукбек Марипов ознакомился с инновационными цифровыми проектами MegaCom
Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и мэрии столицы в сфере безопасности
Кто выиграл квартиру в Бишкеке? Объявлен победитель акции «Счастливый ключ»
Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома
Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
Акция от MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за 2 сома
Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
Популярные новости
Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на&nbsp;российском рынке Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на российском рынке
20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store 20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store
Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за&nbsp;погашение кредитов через приложение Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за погашение кредитов через приложение
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Visa запустили новую систему оплаты «Халык Банк Кыргызстан» и Visa запустили новую систему оплаты
Бизнес
MegaCom и&nbsp;госпредприятие &laquo;Инфоком&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и госпредприятие «Инфоком» подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Visa запустили новую систему оплаты «Халык Банк Кыргызстан» и Visa запустили новую систему оплаты
Филиал &laquo;Бай Тушума&raquo; встречает клиентов в&nbsp;новом офисе Филиал «Бай Тушума» встречает клиентов в новом офисе
Гендерное равенство и&nbsp;равноправное партнерство обсуждают в&nbsp;Бишкеке Гендерное равенство и равноправное партнерство обсуждают в Бишкеке
22 сентября, среда
16:52
Кыргызстанка и ее годовалый сын найдены убитыми в Нью-Дели Кыргызстанка и ее годовалый сын найдены убитыми в Нью-Д...
16:43
Выборы-2021. Экс-гендиректор ОАО «МАМ» собрался баллотироваться
16:33
Скандал в Оперном. Заслуженного артиста КР Досмата Садыркулова уволили
16:30
Сторонники задержанного экс-депутата митингуют у здания Первомайского райсуда
16:16
MegaCom и госпредприятие «Инфоком» подписали меморандум о сотрудничестве