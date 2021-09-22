MegaCom и госпредприятие «Инфоком» подписали меморандум о сотрудничестве

В рамках взаимодействия по проектам развития цифровых услуг компания MegaCom и государственное предприятие «Инфоком» при Министерстве цифрового развития КР подписали меморандум о сотрудничестве.

Официальная церемония подписания состоялась сегодня, 22 сентября, в головном офисе MegaCom при участии генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» Азата Базаркулова и директора ГП «Инфоком» Рыскулбека Осмоналиева.

«Планомерная трансформация из традиционной сотовой компании в оператора цифровых возможностей является одной из основополагающих целей ЗАО «Альфа Телеком». За последние годы компания MegaCom сумела добиться ощутимых результатов, внедрив актуальные цифровые решения в сферах телекоммуникаций, образования, здравоохранения, транспорта и других отраслях, и повысить доступность государственных услуг для населения республики. Мы считаем подписание меморандума со стороны ЗАО «Альфа Телеком» и госпредприятия «Инфоком» важным шагом на пути к укреплению цифрового взаимодействия между ведущими предприятиями Кыргызской Республики, имеющими множество точек соприкосновения», — отметил в своем выступлении Азат Базаркулов.

Стороны выразили уверенность в том, что основы взаимовыгодного сотрудничества, заложенные в тексте меморандума, благотворно отразятся на предоставлении потребителям выгодных и высококачественных мобильных решений, а также выведут на качественно новый уровень оперативное взаимодействие между ЗАО «Альфа Телеком» и ГП «Инфоком» и укрепят партнерские отношения в сфере применения современных технологичных инструментов цифрового маркетинга, обмена опытом и трудоустройства квалифицированных кадров, успешно завершивших обучение в IT-школе MegaCom.