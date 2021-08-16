Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок

В рамках национальной инициативы «Кыргызстан – зеленая зона» компания MegaCom предоставляет своим абонентам, получившим хотя бы первую дозу вакцины, возможность получить бонус – 10 ГБ интернета. Данная программа лояльности осуществляется ЗАО «Альфа Телеком» и Министерством здравоохранения и социального развития КР в целях повышения мотивации населения к прохождению вакцинации.

Для получения бонуса необходимо выполнить всего три простых шага:

получите хотя бы первую дозу вакцины от COVID-19 в любом из прививочных пунктов, расположенных по всему Кыргызстану;

обновите мобильное приложение MegaPay (доступно в Google Play и App Store) и пройдите простую процедуру онлайн-идентификации;

откройте вкладку «Сервисы», далее – «Сертификат/QR-пропуск» и следуйте инструкциям.

В этом разделе вы также можете скачать сертификат о вакцинации или воспользоваться QR-кодом. В сертификате будет указана полная информация о наименовании вакцины и датах получения ее компонентов.

Используйте современные цифровые возможности MegaPay, берегите себя и будьте здоровы!

Министерство здравоохранения и социального развития КР призывает граждан получить вакцину и носить маски. Совместными усилиями мы преодолеем COVID-кризис и переместим все регионы Кыргызстана в безопасную зеленую зону.

* Интернет-пакет объемом 10 ГБ автоматически подключается только один раз – с 13 августа по 30 сентября 2021 года (включительно) сразу после подтверждения факта получения вакцины от Министерства здравоохранения и социального развития КР. С 1 октября объем выдаваемого бонуса будет составлять 5 ГБ. Срок действия акции ограничен.