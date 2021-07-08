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Бизнес

MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса

1 июля 2021 года завершены работы по интеграции и тестированию сервиса MegaKassa «Решение — Neo Fiscal Driver» и «1С: Предприятие 8 — Розница для Кыргызстана».

«1С: Розница для Кыргызстана» теперь может напрямую управлять драйвером MegaKassa и осуществлять следующие операции:

  • продажа;
  • прием оплаты;
  • возврат продажи;
  • возврат оплаты.

Данное решение предназначено для автоматизации типовых бизнес-процессов — как самостоятельных, так и входящих в распределенную розничную сеть торговых точек (магазинов). Оно может использоваться в магазинах, ведущих торговлю как продовольственными, так и другими группами товаров. При необходимости решение может быть настроено в соответствии с той или иной технологией работы магазина.

Новый функционал «1С: Предприятие 8 — Розница для Кыргызстана» доступен при наличии действующего договора на сопровождение «1С», в рамках которого вы можете получить обновление, содержащее в себе данный механизм (доступно для обновления с версии 2.3.5.36).

Для получения инструкций по подключению драйвера и обновления следует обращаться к официальному дистрибьютору фирмы «1С» в Кыргызстане — ОсОО «1С-Като Экономикс» либо к обслуживающему вас партнеру «1С».

Напомним, что при использовании онлайн-ККМ MegaKassa предприниматели получают возможность воспользоваться следующими преимуществами:

  • доступность: нет необходимости в покупке дорогостоящего аппаратного ККМ, так как MegaKassa работает на мобильных телефонах и планшетах, а также на персональных компьютерах с возможностью прямой интеграции с учетными системами клиентов;
  • экономия времени: регистрация и запуск MegaKassa производится в центрах обслуживания MegaCom, соответственно, отпадает необходимость посещения Государственной налоговой службы КР;
  • удобство: больше не нужно беспокоиться о ежедневном ведении кассовой книги, поскольку все данные будут автоматически сохраняться в MegaKassa;
  • контроль: все кассовые операции можно отследить в личном кабинете сервиса;
  • минимальные риски: предприниматели смогут вести торговлю даже при отсутствии интернет-соединения.

Узнать подробности по подключению онлайн-ККМ MegaKassa вы можете по номеру телефона +996 555 500 000 либо обратившись за консультацией и в целях заключения договора на подключение и обслуживание программных контрольно-кассовых машин в центры продаж и обслуживания MegaCom.

Со списком необходимых для подключения услуги документов и адресами центров для регистрации MegaKassa можно ознакомиться на официальном сайте компании MegaCom.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/200254/
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