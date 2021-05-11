Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в несколько кликов

Планируете подключиться к сети MegaCom, но не хватает времени посетить фирменные центры продаж и обслуживания компании? Мобильный оператор предлагает воспользоваться услугой бесплатной доставки SIM-карт.

Заказать доставку SIM-карты MegaCom очень просто! Для этого достаточно позвонить по номеру 0558 775555 (звонок для абонентов MegaCom бесплатный).

Для заказа доступны четырехнедельные пакеты новых тарифных планов «Интернет» и «Звонки» с абонентской платой от 225 сомов и более. Консультанты MegaCom помогут активировать приобретенную SIM-карту и расскажут об условиях подключаемого тарифа.

Доставка SIM-карт осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (для Бишкека и Оша — в течение двух рабочих дней, срок доставки в другие населенные пункты страны зависит от их удаленности).

При заказе доставки SIM-карты у клиентов есть дополнительное преимущество — возможность выбора номера. Абонентам, выбравшим номера категорий «Серебро», «Золото» или «Платина», при получении необходимо будет дополнительно оплатить их стоимость.

Подробнее об услуге «Доставка SIM-карты» и условиях подключения пакетов ТП «Интернет» и «Звонки» читайте на официальном сайте MegaCom.