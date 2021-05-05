Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане передала свыше 5 миллионов сомов Баткену

Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане с глубоким сопереживанием восприняла трагические события, произошедшие в Баткенской области. Болью в сердце каждого сотрудника отозвалась гибель наших невинных граждан. Это тяжелое испытание для нашей страны, и мы верим, что наш народ своей сплоченностью, мужеством и стойкостью преодолеет все трудности.

В это нелегкое время мы не можем остаться в стороне и оказали помощь Баткенской области и нашим пострадавшим соотечественникам, — сообщили представители компаний.

Размер оказанной помощи составил свыше 5 миллионов сомов. Из них: денежные средства — 2,5 миллиона сомов;

медикаменты — на сумму 1,5 миллиона сомов;

12 тысяч литров ГСМ на сумму 1 миллион сомов — по 3 тысячи литров МЧС, МВД, ГПС, Минобороны КР;

100 комплектов бытовой техники.

Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане глубоко скорбит по погибшим в результате вооруженного столкновения в Баткенской области, выражает искренние соболезнования и желает всем пострадавшим скорейшего выздоровления.