Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане передала свыше 5 миллионов сомов Баткену

Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане с глубоким сопереживанием восприняла трагические события, произошедшие в Баткенской области. Болью в сердце каждого сотрудника отозвалась гибель наших невинных граждан. Это тяжелое испытание для нашей страны, и мы верим, что наш народ своей сплоченностью, мужеством и стойкостью преодолеет все трудности.
В это нелегкое время мы не можем остаться в стороне и оказали помощь Баткенской области и нашим пострадавшим соотечественникам, — сообщили представители компаний.
Размер оказанной помощи составил свыше 5 миллионов сомов. Из них:
- денежные средства — 2,5 миллиона сомов;
- медикаменты — на сумму 1,5 миллиона сомов;
- 12 тысяч литров ГСМ на сумму 1 миллион сомов — по 3 тысячи литров МЧС, МВД, ГПС, Минобороны КР;
- 100 комплектов бытовой техники.
Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане глубоко скорбит по погибшим в результате вооруженного столкновения в Баткенской области, выражает искренние соболезнования и желает всем пострадавшим скорейшего выздоровления.