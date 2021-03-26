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Бизнес

Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети

Отличная новость для абонентов MegaCom, которые часто звонят на номера других мобильных операторов страны (O!, Beeline) и фиксированные номера «Кыргызтелеком», тратя на это значительную часть бюджета.

Теперь вы можете подключить к основному тарифному плану дополнительный пакет «220 минут вне сети» от MegaCom. Его главное преимущество — выгодная стоимость за одну минуту разговора с абонентами других мобильных операторов КР — всего 1,64 сома!

Для подключения достаточно набрать USSD-команду: *228*1*220#.

Абонентская плата за подключение дополнительного пакета «220 минут вне сети» — 360 сомов за 28 дней.

Подробная информация — на официальном сайте компании MegaCom.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/187758/
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