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Бизнес

Купите в кредит газовый котел и получите грант до 20 процентов от суммы кредита

Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (KICB), программа финансирования устойчивой энергии KyrSEFF и компания «Газпром Кыргызстан» помогут кыргызстанцам перейти на экологически чистый природный газ и начать использовать энергоэффективные газовые котлы с высоким КПД. Выгода в том, что участники смогут купить, установить котлы в рассрочку и заплатить в итоге меньше, чем изначальная сумма по кредиту.

Акция — часть программы «Теплый дом» от KyrSEFF. Она будет действовать до 31 октября 2021 года в Бишкеке, Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областях.

Как получить грант:

  • возьмите кредит до 200 тысяч сомов в Кыргызском Инвестиционно-Кредитном Банке на покупку и установку газового котла;
  • купите газовый котел с КПД более 90 процентов. Полный список поставщиков таких котлов смотрите по ссылке на сайте KyrSEFF;
  • подключите дом к природному газу. Заявку на установку и подключение можно оставить в центрах обслуживания населения «Газпром Кыргызстан» по адресам: улица Горького, 22; улица Фучика, 47; улица Ахунбаева, 186/1;
  • если дом подключен к природному газу, установите газовый котел с поставщиками газовых котлов;
  • сфотографируйте документы на котел и акт выполненных работ по подключению к газу и отправьте фотографии вашему кредитному специалисту из банка KICB. При отправке уточните, что хотите получить грант от KyrSEFF;
  • дождитесь, пока грант одобрят и переведут сумму. Обычно это занимает не больше двух месяцев с момента отправки документов;
  • получите грант в сумме до 20 процентов от суммы всего кредита.

Пример расчета суммы и выгоды:

Например, за газовый котел и установку нужно заплатить 70 тысяч сомов. По кредиту с учетом процентов пришлось бы заплатить 78 тысяч 188 сомов. Одобренный грант позволит сэкономить 20 процентов от 70 тысяч — 14 тысяч сомов. В итоге вы заплатите даже меньше, чем сумма кредита, — 64 тысячи 188, а не 70 тысяч сомов. И сможете разбить сумму на 12 месяцев.

Преимущества природного газа и газового отопления:

  • Экономия. Газовое отопление на 15 процентов дешевле, чем электрическое;
  • Здоровье. Природный газ не выделяет серу, сажу, копоть и золу — легкие будут чище и более стойкими к респираторным болезням;
  • Удобство. В котел не нужно периодически подкидывать твердое топливо, температуру в доме можно настроить, и она будет поддерживаться постоянно;
  • Экология. Природный газ является экологически чистым видом топлива и выделяет в два раза меньше парниковых газов, чем уголь.

Подробности по акции можно круглосуточно уточнить по номерам: (0312) 62 01 01; (0553) 62 01 01 (WhatsApp).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/187541/
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