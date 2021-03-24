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Бизнес

MegaCom продолжает наращивать покрытие сети 4G

Компания MegaCom продолжает постоянную работу над расширением и оптимизацией сети для обеспечения абонентов высококачественной мобильной связью и скоростным интернетом в разных уголках страны. Проведенные в феврале 2021 года технические работы позволили улучшить качество связи и увеличить пропускную способность сетей 2G/3G/4G в семи областях и столице Кыргызской Республики.

Модернизация базовых станций в городах Базар-Коргоне, Баткене, Бишкеке, Джалал-Абаде, Кочкор-Ате, Кызыл-Кие, Майлуу-Суу, Ноокате, Оше и Узгене существенно увеличила пропускную способность 4G.

В следующих селах также повышено качество связи и мобильного интернета сети четвертого поколения:

  • Ак-Сай, Алга, Базар-Башы, Бай Кара-Бак, Валакиш, Какыр, Калача, Калтак, Камбар-Абад, Кара-Бак, Кара-Дебе, Кожо, Кызыл-Жол, Лесхоз, Ноогардан, Разъезд, Сухана, Тажиккыштак, Уч-Коргон, Чаувай, Чон-Талаа, Чункур-Кыштак Баткенской области;
  • Апыртан, Арал, Бостон, Бюргендю, Джазгак, Джаны-Джер, Джон-Арык, Достук, Кургак-Кель, Курулуш, Кызыл-Туу, Кюмюш-Азиз, Массы, Найман, Пригородный, Рахманджан, Сузак, Таш-Булак, Тойчубек-Чек, Чек, Чеке-Дебе, Чертак-Таш, Ширин, Эски-Массы Джалал-Абадской области;
  • Тамчи Иссык-Кульской области;
  • Чаек Нарынской области;
  • Агроном, Ак-Колот, Ак-Таш, Андижан-Махалла, Араван, Арал, Арап, Барак, Бель, Бель-Кыштак, Боз-Караган, Большевик, Борбаш, Гулча, Джакшылык, Джаны-Кыштак, Джаны-Ноокат, Джаны-Турмуш, Джар-Кышлак, Джар-Кыштак, Джар-Ооз, Жылкелди, Каарман, Кайрагач-Арык, Калинина, Кашгар-Кыштак, Кенджекул, Керме-Тоо, Кесов, Кечкен-Джар, Коммунист, Кочубаево, Кукалапаш, Курбан-Кара, Кыдырша, Кызыл-Байрак, Кызыл-Кошчу, Кызыл-Мехнат, Кызыл-Шарк, Лаглан, Лангар, Маданият, Монок, Нариман, Нойгут, Озгерюш, Орке, Савай, Савай-Арык, Садырбай, Сасык-Ункюр, Суткор, Таджик-Махалла, Таджик-Махалла, Таш-Арык, Телейкен, Тепе-Коргон, Тынчтык, Тээке, Учкун, Фрунзе, Чапаева, Чертик, Ынтымак, Эрка-Кашка, Янги-Юль Ошской области;
  • Кум-Арык Таласской области;
  • Арал, Мээнеткеч, Садовое Чуйской области.

За счет усовершенствования базовых станций улучшены 3G-сигналы в городах Баткене, Бишкеке, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кызыл-Кие, Майлуу-Суу, Оше и Узгене, а также в селах:

  • Базар-Башы, Валакиш, Катран, Ноогардан, Самаркандык, Сухана, Уч-Коргон Баткенской области;
  • Апыртан, Базар-Коргон, Бюргендю, Джазгак, Джон-Арык, Достук, Кургак-Кель, Кюмюш-Азиз, Пригородный, Рахманджан, Сузак, Таш-Булак, Тойчубек-Чек, Чек, Чеке-Дебе, Ширин Джалал-Абадской области;
  • Дыйкан, Кара-Суу, Терек-Суу, Кара-Бюрген, Конорчок, Чолок-Кайын Нарынской области;
  • Ак-Колот, Араван, Арал, Бель, Бель-Кыштак, Борбаш, Гулча, Джаны-Кыштак, Джаны-Ноокат, Джаны-Турмуш, Джар-Ооз, Каарман, Кенджекул, Керме-Тоо, Коммунист, Кызыл-Байрак, Кызыл-Кошчу, Маданият, Монок, Нариман, Нойгут, Озгерюш, Садырбай, Таш-Арык, Учкун, Фрунзе, Чапаева, Ынтымак Ошской области;
  • Мээнеткеч Чуйской области.

Модернизированы базовые станции сети 2G в селе Новопокровка Чуйской области.

Со вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MegaCom, проживающие в Ноокенском районе Джалал-Абадской области и Бакай-Атинском районе Таласской области.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/187458/
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